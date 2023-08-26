5 Cara Memperbaiki Mobil Penyok dengan Air Panas

TERNYATA ada cara untuk memperbaiki mobil penyok dengan air panas yang bisa Anda coba. Biasanya, bagi pemilik kendaraan mobil ingin menghemat biaya saat memperbaiki mobil penyok tanpa harus ke bengkel.

Namun, ada cara memperbaiki mobil penyok dengan air panas. Langkah ini bisa Anda lakukan dalam menghemat biaya.

Berikut adalah cara memperbaiki bagian mobil yang penyok hanya dengan air panas dilansir dari aku Youtube Chord Triad:

1. Siapkan air panas yang baru saja mendidih dalam teko atau bak untuk lebih memudahkan mengambilnya

2. Siram air panas tersebut ke bagian mobil penyok secara perlahan.

Setelah disiram, tekan bagian mobil yang penyok dari dalam dengan bantuan kain selagi bodi masih dalam keadaan hangat.

Tekan terus hingga bodi yang penyok kembali ke bentuk semula.