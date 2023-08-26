Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Cara Memperbaiki Mobil Penyok dengan Air Panas

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |08:07 WIB
5 Cara Memperbaiki Mobil Penyok dengan Air Panas
Ilustrasi Mobil Penyok (Foto:Autoevolution)
A
A
A

TERNYATA ada cara untuk memperbaiki mobil penyok dengan air panas yang bisa Anda coba. Biasanya, bagi pemilik kendaraan mobil ingin menghemat biaya saat memperbaiki mobil penyok tanpa harus ke bengkel.

Namun, ada cara memperbaiki mobil penyok dengan air panas. Langkah ini bisa Anda lakukan dalam menghemat biaya.

Berikut adalah cara memperbaiki bagian mobil yang penyok hanya dengan air panas dilansir dari aku Youtube Chord Triad:

1. Siapkan air panas yang baru saja mendidih dalam teko atau bak untuk lebih memudahkan mengambilnya

2. Siram air panas tersebut ke bagian mobil penyok secara perlahan.

Setelah disiram, tekan bagian mobil yang penyok dari dalam dengan bantuan kain selagi bodi masih dalam keadaan hangat.

Tekan terus hingga bodi yang penyok kembali ke bentuk semula.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/52/2925240/honda-prelude-concept-pukau-los-angeles-auto-show-2023-Jy7d1pdbas.jpeg
Honda Prelude Concept Pukau Los Angeles Auto Show 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/52/2922676/begini-tampang-aitekx-robotruck-1t-pikap-listrik-mirip-tesla-cybertruck-dV2F1LCmuD.jpg
Begini Tampang Aitekx RoboTruck 1T, Pikap Listrik Mirip Tesla Cybertruck
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/52/2913157/toyota-dan-hyundai-kembangkan-ekosistem-kendaraan-hidrogen-di-australia-GSa8tMlhEi.jpg
Toyota dan Hyundai Kembangkan Ekosistem Kendaraan Hidrogen di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/52/2912221/ktm-pamer-prototipe-kendaraan-komersial-bertenaga-hidrogen-gOuNYD8J8C.jpg
KTM Pamer Prototipe Kendaraan Komersial Bertenaga Hidrogen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/52/2909861/pabrikan-china-bajak-desain-tesla-cybertruck-kemampuannya-lebih-canggih-6kRrz7ofoM.jpg
Pabrikan China Bajak Desain Tesla Cybertruck, Kemampuannya Lebih Canggih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/27/52/2909275/intip-mobil-konsep-mazda-iconic-sp-bisa-gunakan-bahan-bakar-hidrogen-WruAfsdJ4A.jpg
Intip Mobil Konsep Mazda Iconic SP, Bisa Gunakan Bahan Bakar Hidrogen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement