HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Tips Supaya iPhone Tidak Lemot dan Tetap Kencang Seperti Baru

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |20:05 WIB
5 Tips Supaya iPhone Tidak Lemot dan Tetap Kencang Seperti Baru
Tips agar iPhone tidak lemot (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Layaknya perangkat elektronik lainnya, iPhone akan mengalami penurunan kinerja selama beberapa tahun penggunaan. Salah satunya adalah membuat iPhone berjalan sangat lamban alias lemot.

Namun, usia perangkat iPhone bukanlah satu-satu gejala yang membuat kinerjanya menurun. Ada banyak kebiasaan pengguna yang tanpa sadar mempengaruhi performa iPhone.

Oleh sebab itu, kali ini Okezone Techno akan memberikan lima tips supaya iPhone tidak cepat lempot dan tetap prima seperti baru.

1. Periksa kondisi jaringan

iPhone kadang-kadang menjadi lemot karena ada masalah dengan WiFi rumah ataupun WiFi yang tersambung ke perangakat iPhone. Oleh karena itu, Anda dapat memeriksa apakah jaringan yang digunakan dapat berjalan dengan baik dengan mengunduh aplikasi uji kecepatan dan konektivitas jaringan seperti SpeedTest Master.

Jika hasil dari uji tersebut menyatakan jaringan lemah, Anda dapat menyambungkan ke jaringan lain yang lebih cepat agar pengoperasian iPhone membaik.

2. Matikan update aplikasi secara otomatis

Dalam menggunakan perangkat iPhone, ada pengaturan yang cenderung dapat mengunduh pembaruan secara otomatis tanpa persetujuan pengguna. Meski dapat membantu, namun update otomatis juga dapat memperlambat iPhone, terlebih jika Anda memiliki banyak aplikasi dalam perangkat tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat masuk ke pengaturan dan menghentikan otomatis.

- Buka tab umum pada pengaturan;

- Gulir ke bawah dan klik “Segarkan App di latar”;

- Matikan proses otomatis atau hanya saat tersambung WiFi.

3. Pastikan kapasitas penyimpanan kosong

Apple merekomendasikan untuk mengosongkan penyimpanan hingga 1 GB pada iPhone untuk menjaga kecepatan lebih konsisten. Anda dapat memeriksa penyimpanan pada pengaturan > umum > penyimpanan.

Dengan memeriksa penyimpanan, secara otomatis perangkat akan merekomendasikan aplikasi maupun file memori lain yang dapat Anda hapus untuk mengosongkan ruang pada perangkat.

Halaman:
1 2
      
