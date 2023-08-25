Ponsel Lipat Baru Oppo akan Dirilis 29 Agustus

JAKARTA - Pabrikan smartphone asal China, Oppo mengabarkan akan merilis ponsel lipat terbaru mereka, Oppo Find N3 Flip pada 29 Agustus 2023.

Dikutip dari Techradar, Jumat (25/8/2023), Oppo akan menggelar acara peluncuran untuk Find N3 Flip pekan depan, lengkap dengan sejumlah detail tentang perangkat barunya ini.

OPPO Find N3 Flip dilaporkan akan mengusung layout tiga kamera baru dengan desain perangkat lipat yang khas. Tapi sayangnya tidak ada informasi terkait spesifikasi yang akan diusung oleh perangkat.

Tapi, bocoran yang beredar menyebut OPPO Find N3 Flip akan menyertakan layar AMOLED 6,8 inci dengan kecepatan refresh variabel 120Hz untuk layar utama. Untuk layar sekundernya menggunakan panel 3 inci.

Ponsel flagship tersebut juga dibekali dengan tiga kamera yang terdiri dari sensor utama 50MP, lensa ultra lebar 8MP, dan lensa telefoto 32MP yang didukung oleh 32MP di bagian depan. Tak lupa disematkan juga teknologi warna Hasselblad.

OPPO Find N3 Flip juga akan menjadi smartphone lipat pertama yang dikirimkan dengan sensor kamera telefoto. Perangkat satu ini digadang-gadang akan bersaing secara ketat dengan Samsung Galaxy Z Flip 5 dan Motorola Razr 40 Ultra.

Ini juga memiliki antarmuka USB-C dan USB-A dengan output 100W port tunggal dan output 50W port ganda untuk setiap port. Semua kelebihan di sektor pengisian akan menjadi keunggulan utama yang ditawarkan oleh perusahaan.

