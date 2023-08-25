Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ponsel Lipat Baru Oppo akan Dirilis 29 Agustus

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |14:00 WIB
Ponsel Lipat Baru Oppo akan Dirilis 29 Agustus
Oppo Find N3 akan dirilis 29 Agustus 2023 (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Pabrikan smartphone asal China, Oppo mengabarkan akan merilis ponsel lipat terbaru mereka, Oppo Find N3 Flip pada 29 Agustus 2023. 

Dikutip dari Techradar, Jumat (25/8/2023), Oppo akan menggelar acara peluncuran untuk Find N3 Flip pekan depan, lengkap dengan sejumlah detail tentang perangkat barunya ini.

OPPO Find N3 Flip dilaporkan akan mengusung layout tiga kamera baru dengan desain perangkat lipat yang khas. Tapi sayangnya tidak ada informasi terkait spesifikasi yang akan diusung oleh perangkat.

Tapi, bocoran yang beredar menyebut OPPO Find N3 Flip akan menyertakan layar AMOLED 6,8 inci dengan kecepatan refresh variabel 120Hz untuk layar utama. Untuk layar sekundernya menggunakan panel 3 inci.

Ponsel flagship tersebut juga dibekali dengan tiga kamera yang terdiri dari sensor utama 50MP, lensa ultra lebar 8MP, dan lensa telefoto 32MP yang didukung oleh 32MP di bagian depan. Tak lupa disematkan juga teknologi warna Hasselblad.

OPPO Find N3 Flip juga akan menjadi smartphone lipat pertama yang dikirimkan dengan sensor kamera telefoto. Perangkat satu ini digadang-gadang akan bersaing secara ketat dengan Samsung Galaxy Z Flip 5 dan Motorola Razr 40 Ultra.

Ini juga memiliki antarmuka USB-C dan USB-A dengan output 100W port tunggal dan output 50W port ganda untuk setiap port. Semua kelebihan di sektor pengisian akan menjadi keunggulan utama yang ditawarkan oleh perusahaan.

(Saliki Dwi Saputra )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/57/2923902/oppo-find-n3-series-hadir-di-indonesia-ini-spesifikasi-dan-harga-lengkapnya-Lbadzyk5Qs.jpg
OPPO Find N3 Series Hadir di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harga Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/57/2915693/oppo-find-n3-akan-hadir-di-indonesia-intip-tampilan-paket-pembeliannya-N2Xp8lpq5o.jpg
OPPO Find N3 akan Hadir di Indonesia, Intip Tampilan Paket Pembeliannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/57/2902180/ini-tampilan-oppo-find-n3-yang-siap-meluncur-pekan-ini-N8XMqdNdpd.jpg
Ini Tampilan OPPO Find N3 yang Siap Meluncur Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/57/2899779/bocoran-oppo-find-n3-lebih-keren-dari-ponsel-lipat-kebanyakan-9s7g3cYAgl.jpg
Bocoran OPPO Find N3, Lebih Keren dari Ponsel Lipat Kebanyakan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/57/2873760/oppo-find-n3-flip-lakukan-perubahan-besar-di-kamera-utama-YDMpyULaWd.jpeg
OPPO Find N3 Flip Lakukan Perubahan Besar di Kamera Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/57/2872825/ini-kecanggihan-kamera-oppo-find-n3-flip-yang-dirilis-hari-ini-riqbd7Rars.jpg
Ini Kecanggihan Kamera OPPO Find N3 Flip yang Dirilis Hari Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement