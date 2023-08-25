Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

3 Tips Agar Baterai Laptop Awet dan Tahan Lama

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |11:25 WIB
3 Tips Agar Baterai Laptop Awet dan Tahan Lama
Tips agar baterai laptop tahan lama (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketika memilih sebuah laptop, Anda pasti akan tergiur dengan produk yang menawarkan baterai tahan lama sepanjang hari. Ini bertujuan agar pengguna tidak perlu repot saat berpergian. Namun, semakin lama masa pemakaian laptop memungkinkan baterai mengalami penurunan yang cepat.

Nah, ada tips sederhana yang dapat membantu Anda mempertahankan kualitas baterai laptop seperti halnya berikut:

1. Ubah profil daya

Hal mudah pertama yang dilakukan adalah dengan beralih antar profil daya. Anda hanya perlu meng-klik ikon baterai pada sistem laptop yang biasanya berada pada tepi kanan bawah layar. Anda akan melihat penggeser profil daya.

Agar laptop Anda dapat bertahan lama, seretlah penggeser tersebut ke sisi kiri agar baterai akan memprioritaskan penghematan daya. Sedangkan jika Anda menggeserkannya ke sisi kanan, baterai akan memprioritaskan kinerja dan membuat laptop Anda tidak bisa bertahan seharian.

2. Turunkan tingkat kecerahan layar

Untuk menurunkan tingkat kecerahan layar, Anda cukup cari “Pengaturan tampilan” atau navigasikan ke tombol Mulai > Pengaturan > Sistem > Tampilan. Pada bagian teratas akan terlihat alat penggeser untuk mengatur kecerahan layar laptop. Kurangi semaksimal mungkin untuk mempertahankan daya baterai.

Jika telah mengubah profil daya ke mode penghemat baterai, secara otomatis laptop Anda akan lebih redup, namun Anda masih dapat melihat layar laptop Anda dengan jelas.

