Ini Keunggulan Prosesor Qualcomm Snapdragon G Series Terbaru

JAKARTA - Qualcomm meluncurkan Snapdragon G Series yang terdiri dari Snapdragon G1 Gen 1, Snapdragon G2 Gen 1, dan Snapdragon G3x Gen 2, ketiganya diklaim mampu memberikan performa andal untuk kebutuhan gaming.

Dilansir dari Gizmochina, Jumat (25/8/2023), kehadiran Snapdragon G Series ditujukan untuk perangkat konsol genggam. Jajaran prosesor dimaksudkan untuk bekerja dengan faktor bentuk berbeda dan menangani kebutuhan gaming tertentu.

Dan menariknya lagi, baik Snapdragon G1 Gen 1, Snapdragon G2 Gen 1, dan Snapdragon G3x Gen 2, mereka memiliki karakteristik berbeda satu sama lain dalam hal kekuatan dan kinerja. Nah buat yang penasaran, berikut ini adalah spesifikasi masing-masingnya.

Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2

Ini merupakan penerus Snapdragon G3x Gen 1 yang mendukung Razer Edge 5G. Prosesor diklaim menawarkan performa CPU 30 persen lebih cepat dan performa GPU dua kali lipat dibandingkan pendahulunya. Prosesor juga hadir dengan CPU Qualcomm Kryo octa-core dan GPU Adreno A32.

Tidak berhenti di situ, Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2 turut mendukung ray tracing yang dipercepat perangkat keras serta resolusi super game, dan tethering kaca XR. Pabrikan juga membekalinya dengan audio Bluetooth premium latensi rendah dan Snapdragon Sound Technology Suite.

Ada juga Wi-Fi 7 High-Band Simultaneous (HBS) serta 5G sub-6 dan mWaveray tracing.