HOME OTOTEKNO TECHNO

Ungkap Misteri, Perburuan Monster Loch Ness akan Dilakukan Besar-besaran!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |21:06 WIB
Ungkap Misteri, Perburuan Monster Loch Ness akan Dilakukan Besar-besaran!
Monster Loch Ness (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Legenda Monster Loch Ness menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Oleh sebab itu sebuah misi perburuan skala besar akan dilakukan di Danau Loch Ness, Skotlandia untuk membuktikan keberadaan monster tersebut.

Awal Agustus lalu, sebuah atraksi pengunjung di Skotlandia, Loch Ness Centre sedang mencari sukarelawan pemburu monster untuk turut membantu mencari monster air Loch Ness mulai 26-27 Agustus besok.

Seorang juru bicara Loch Ness Center mengatakan bahwa lebih dari 200 orang telah mendaftar untuk menghadiri pencarian secara langsung, sementara lebih dari seratus lainnya berencana untuk mengambil bagian secara virtual, dilansir dari Live Science (25/8/2023).

Organisasi tersebut menjanjikan pencarian ini akan menjadi yang terbesar sejak sebuah kelompok bernama Biro Investigasi Loch Ness terakhir kali mempelajari danau tersebut pada tahun 1972 silam. Meskipun pada saat itu tidak ditemukan tanda-tanda keberadaannya.

Survei ilmiah terhadap DNA Loch Ness pada tahun 2019 sendiri tidak menemukan jejak DNA monster yang mendukung legenda abadi tersebut. Para peneliti hanya menemukan banyak DNA belut yang diduga menjadi sosok monster yang tertangkap kamera hingga menjadi begitu terkenal itu.

Halaman:
1 2
      
