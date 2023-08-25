Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Meta akan Luncurkan AI Agar Semua Orang Bisa Bikin Program Komputer

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:25 WIB
Meta akan Luncurkan AI Agar Semua Orang Bisa Bikin Program Komputer
AI Meta (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Meta melakukan terobosan menarik dalam dunia program komputer. Baru-baru ini mereka mengklaim akan segera meluncurkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) bernama Code LLama.

Program kecerdasan buatan itu merupakan pengembangan dari model AI sebelumnya yang bernama LLama2. Diketahui Llama2 adalah program model AI yang dapat menghasilkan teks dan kode sebagai respons terhadap petunjuk, pada sistem chatbot lainnya.

Hanya saja Llama2 masih sangat terbatas dan karena hanya tersedia di sejumlah platform seperti Azure, AWS, dan Hugging Face. Beda dengan Code Llama yang nantinya akan bebas digunakan oleh masyarakat umum.

Jadinya dengan Code Llama masyarakat umum bisa belajar koding tanpa beban. Semua orang jadi bisa dapat dengan mudah mempelajari koding dan membuat program komputer.

"Code Llama berpotensi membuat alur kerja lebih cepat dan efisien bagi pengembang dan menurunkan hambatan masuk bagi orang-orang yang sedang belajar koding. Code Llama berpotensi digunakan sebagai alat produktivitas dan pendidikan untuk membantu pemrogram menulis perangkat lunak yang lebih kuat dan terdokumentasi dengan baik," sebut Meta di situs resmi mereka.

Wired menyebutkan hadirnya Code Llama jadi kabar gembira untuk semua orang. Pasalnya semakin banyak pengembang yang dapat merasakan proses pengkodean yang langsung dibantu kexcerdasan buatan. Hal itu juga dapat menginspirasi cara-cara baru untuk menanamkan AI ke dalam perangkat lunak.

“Sangat menarik bahwa mereka merilis hal besar ini ke komunitas,” kata Deepak Kumar, peneliti pengkodean AI di Stanford University.

Dia mengatakan Meta telah berhasil membentuk komunitas pengkodean dan program komputer melalui Llama 2. Kini lewat Code Llama, Meta akan membuat bahasa program dan pengkodean komputer jadi lebih dimengerti oleh semua orang.

Halaman:
1 2
      

