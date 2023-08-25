Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Efektifkah Water Cannon Kurangi Polusi Udara di Ibu Kota? Ini Kata Ahli

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |10:21 WIB
Efektifkah Water Cannon Kurangi Polusi Udara di Ibu Kota? Ini Kata Ahli
Polusi udara di Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya berupaya mengurangi dampak polusi udara yang makin mengkhawatirkan di Ibu Kota dengan cara menyemprotkan air di mobil Water Cannon di beberapa titik penting. Seberapa efektifkah cara tersebut?

Total ada empat mobil Water Cannon yang digunakan untuk menyemprotkan air di Jalan Merdeka Barat dan Jalan Jendral Sudirman hingga Patung Pemuda Membangun, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023) lalu.

"Sejumlah empat unit kendaraan Water Cannon Polda Metro Jaya dikerahkan untuk melakukan penyemprotan sebagai upaya mengurangi polusi udara di seputaran area Jalan Merdeka Barat Monas, Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Patung Pemuda membangun Senayan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo, dalam keterangannya, Kamis (24/8/2023).

Meski layak diapresiasi, namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan terutama terkait keefektifannya.

Dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi, Elina Burhan mengungkap beberapa fakta menarik. Dalam akun X pribadinya, Elina mengatakan penyemprotan air melalui mobil water cannon kurang efektif.

"Karena partikel polutan yang berada di ketinggian itu tidak semua terjangkau," cuit Elina Burhan, Kamis (24/8/2023) kemarin.

Dia mendasarkan hal itu berdasarkan studi yang dilakukan di Baoding, China yang menyebutkan bahwa menyemprot jalan dengan air justru malah meningkatkan konsentrasi PM2.5. Jadi alih-alih turun, konsentrasi PM2.5 malah meningkat dan menjadi sumber baru aerosol antropogenik dan polusi udara.

Menurut dia, penelitian lain menyebutkan bahwa penyemprotan air ke jalan lebih memiliki dampak langsung pada partikel PM10. Semprotan air justru dapat menghilangkan partikel PM 10 itu dari pemukaan jalan. Masalahnya ada perbedaan besar antara PM2.5 dan PM10.

"Untuk diketahui, PM2.5 terbentuk dari emisi pembkaran bensin, minyak, bahan bakar, dan kayu. Sedangkan PM10 dari tempat pembangunan pembuangan sampah, kebakaran hutan, debu, dan lain-lain," terang Erlina Burhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/54/2877354/perbedaan-pertalite-dan-pertamax-green-92-mana-yang-lebih-baik-digunakan-HYNASx7gR1.jpg
Perbedaan Pertalite dan Pertamax Green 92, Mana yang Lebih Baik Digunakan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/54/2865359/tips-cara-cek-polusi-udara-lewat-aplikasi-di-ponsel-y14kq5EiAW.jpeg
Tips Cara Cek Polusi Udara Lewat Aplikasi di Ponsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/11/56/2844466/cipayung-jadi-wilayah-dengan-kualitas-udara-paling-buruk-di-dunia-C7WjdxUBMC.png
Cipayung Jadi Wilayah dengan Kualitas Udara Paling Buruk di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/11/56/2779316/ilmuwan-hampir-tak-ada-tempat-di-bumi-yang-aman-dari-polusi-udara-pT8YwPRkoC.jpg
Ilmuwan: Hampir Tak Ada Tempat di Bumi yang Aman dari Polusi Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/03/16/2271933/aspal-ternyata-lebih-banyak-hasilkan-polusi-udara-dibanding-kendaraan-xXXHb5h38J.jpg
Aspal Ternyata Lebih Banyak Hasilkan Polusi Udara Dibanding Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/15/56/2183680/esa-ungkap-polusi-udara-di-italia-berkurang-brJnhNYbb8.jpg
ESA Ungkap Polusi Udara di Italia Berkurang
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement