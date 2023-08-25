3 Cara Membuat Daftar Isi Otomatis di Microsoft Word untuk Skripsi dan Proposal

JAKARTA - Berikut informasi mengenai cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word pada macOS, Windows, juga Web. Daftar isi merupakan salah satu unsur yang ada ketika kamu membuat skripsi ataupun proposal yang memuat urutan judul setiap bab dan halaman yang fungsinya untuk mempermudah pembaca mencari informasi dalam sebuah karya ilmiah.

Sebetulnya, Microsoft Word telah lama memiliki fitur otomatis untuk mempermudah membuat daftar isi. Namun sayangnya, tak jarang banyak mahasiswa yang masih mengeluh akan kesulitan membuat daftar isi untuk skripsi dan proposal yang dibuatnya.

Berikut cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word pada macOS, Windows, juga Web untuk kamu yang masih bingung.

Daftar isi otomatis untuk pengguna macOS

1. Klik pada halaman di mana kamu ingin menyisipkan daftar isi;

2. Pilih menu “References”, lalu klik “Table of Contents”. Pilih jenis daftar isi otomatis yang ada;

3. Secara otomatis Word akan memuat judul dan sub judul yang ada pada dokumen yang telah dibuat.

Daftar isi otomatis untuk pengguna Windows

1. Letakkan kursor pada halaman untuk menambahkan daftar isi;

2. Pilih menu “References”, lalu klik “Table of Contents”. Pilih gaya otomatis yang ada;

3. Word akan memuat judul dan sub judul pada dokumen secara otomatis.