5 Aplikasi Nonton Streaming Drama Korea, Mana Favoritmu?

JAKARTA - Korea Selatan telah menggemparkan dunia melalui popularitas dalam dunia hiburan, termasuk Drama Korea. Kualitas produksi mulai dari alur cerita dengan berbagai kisah mulai dari percintaan, keluarga, hingga masalah sosial dapat dikemas secara baik hingga akting para pemain yang dapat menarik perhatian para penonton secara global. Terlebih sejak hadirnya berbagai platform streaming yang dapat meningkatkan kepopularitasan drama tersebut secara meningkat.

Layanan streaming dapat berperan sangat penting dalam proses pembuatan drama agar dapat lebih mudah diakses oleh penonton dari penjuru dunia. Tidak hanya drama, platform streaming juga menawarkan variety show, film, ataupun musik K-Pop dengan menambahkan subtitle dalam berbagai bahasa agar mudah dinikmati oleh penonton non-Korea.

Berikut lima aplikasi nonton streaming favorit yang menawarkan berbagai drama Korea:

1. Netflix

Platform ini menyediakan drama Korea klasik dan modern, dengan subtitle dalam berbagai bahasa, termasuk Inggris, Spanyol, dan Korea. Selain drama Korea, Netflix juga menawarkan beragam pilihan film Korea, mulai dari komedi romantis hingga thriller penuh aksi. Fitur pengunduhan offline Netflix memungkinkan pengguna menonton drama dan film Korea favorit saat bepergian, tanpa memerlukan koneksi internet yang stabil.

Layanan ini juga menawarkan beragam opsi keanggotaan, termasuk paket khusus seluler, sehingga lebih mudah diakses oleh pengguna yang biasanya menonton melalui ponsel cerdas atau tablet mereka.

2. Viu

Salah satu aplikasi seluler populer untuk streaming drama Korea dan hiburan Asia lainnya. Aplikasi ini menawarkan banyak pilihan drama, film, variety show, dan film orisinal, menjadikannya toko serba ada bagi penggemar K-drama.

Viu juga menyediakan subtitle dalam berbagai bahasa, termasuk Inggris, Mandarin, dan Arab, sehingga lebih mudah diakses oleh khalayak global. Aplikasi ini juga menawarkan fitur pengunduhan yang memungkinkan pengguna mengunduh acara dan film favorit mereka untuk ditonton secara offline, sehingga lebih nyaman bagi pengguna yang selalu bepergian.