HOME OTOTEKNO TECHNO

6 Fitur WhatsApp yang Wajib Kamu Tahu, Terbaru Kirim Foto dan Video HD!

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |07:06 WIB
6 Fitur WhatsApp yang Wajib Kamu Tahu, Terbaru Kirim Foto dan Video HD!
Fitur WhatsApp (Foto: Istimewa)
JAKARTA - WhatsApp merupakan aplikasi bertukar pesan yang begitu popular di kalangan masyarakat Indonesia. Karena itu, WhatsApp selalu berupaya menghadirkan layanan terbaik mereka dengan peningkatan fitur-fitur yang berguna bagi penggunanya.

Jika Anda adalah salah satu pengguna WhatsApp, maka Anda perlu tahu bahwa WhatsApp merilis beberapa fitur baru yang belum banyak diketahui oleh penggunanya. Fitur-fitur baru tersebut tentu saja memiliki fungsi yang bermanfaat.

Ingin tahu fitur-fitur terbaru WhatsApp beserta penjelasannya? Yuk, simak uraian Okezone Techno di bawah ini. 

1. Kunci Pesan

Hanya pengguna yang dapat membuka pesan yang telah dikunci, yang membuat komunikasi menjadi lebih aman dan rahasia. Pesan Anda yang bersifat pribadi dan aman akan tetap terjaga. Jadi, anda tidak perlu khawatir karena pesan dari kontak yang obrolan atau percakapannya dikunci tidak akan terlihat jika seseorang dengan sengaja melihat-lihat isi WhatsApp Anda.

Pengguna hanya perlu membuka pesan pribadi atau grup dan mengetuk nama mereka untuk mengaktifkan fitur ini. Aktifkan Kunci Obrolan setelah menggulir ke bawah. Secara otomatis, WhatsApp telah menempatkan pesan yang terkunci di sebuah folder di atas folder arsip.

2. Share Screen


Anda akan melihat ikon baru saat melakukan panggilan video jika fitur aplikasi telah diperbarui. Pengguna dapat menampilkan layar perangkat mereka secara lengkap kepada lawan bicara hanya dengan menekan ikon berbagi layar.

Ketika sedang melakukan panggilan video, pengguna dapat menghentikan fitur berbagi layar kapan saja. Fitur ini layaknya Zoom Meeting.

3. Video Instan

Apakah Anda menikmati pesan suara WhatsApp? Sekarang Anda dapat melakukan hal yang sama dalam format video. Pengguna mungkin akan senang menggunakan fitur ini untuk berbagi video dalam momen tertentu, misalnya mengucapkan selamat ulang tahun kepada seseorang, membuat mereka tertawa karena lelucon, atau menyampaikan kabar baik.

Anda perlu membuka obrolan atau kontak yang ingin dikirimi pesan video untuk mengaktifkannya. Untuk mengganti simbol dari perekaman suara ke video, ketuk di samping area teks. Mulai merekam dengan menekan dan menahan. Lepaskan jari Anda setelah selesai dan pesan akan langsung terkirim. Pesan video akan memiliki bingkai bulat ketika muncul di halaman obrolan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
