Cara Repost Story IG Terbaru, Biar Makin Eksis

JAKARTA - Mari ketahui cara repost story IG terbaru biar makin kece dengan fitur full screen yang bisa dilakukan dengan sangat mudah.

Karena tidak semua pengguna Instagram yang menyadari asyiknya memainkan fitur untuk repost story terbaru tersebut.

Tidak semua akun Instagram otomatis memiliki fitur ini. Namun jika akun kamu sudah kebagian fitur ini, silahkan mencobanya.

Karena ada begitu banyak kegunaan dari fitur baru Instagram untuk mengunggah story hasil repost. Kamu bisa terus aktif di sosial media tanpa harus membuat sebuah konten. Cukup dengan melakukan repost.

Fitur repost IG story terbaru juga menarik karena tampilannya bisa penuhi layar atau full screen tanpa harus pinch and zoom seperti biasanya.

Nah, dilansir dari berbagai sumber, Jumat (25/8/2023), begini langkah-langkah cara repost story IG terbaru.