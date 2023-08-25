Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Repost Story IG Terbaru, Biar Makin Eksis

Hafid Fuad , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |15:32 WIB
Cara Repost Story IG Terbaru, Biar Makin Eksis
Ilustrasi untuk fitur terbaru repost story IG yang lebih keren (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Mari ketahui cara repost story IG terbaru biar makin kece dengan fitur full screen yang bisa dilakukan dengan sangat mudah.

Karena tidak semua pengguna Instagram yang menyadari asyiknya memainkan fitur untuk repost story terbaru tersebut.

Tidak semua akun Instagram otomatis memiliki fitur ini. Namun jika akun kamu sudah kebagian fitur ini, silahkan mencobanya.

Karena ada begitu banyak kegunaan dari fitur baru Instagram untuk mengunggah story hasil repost. Kamu bisa terus aktif di sosial media tanpa harus membuat sebuah konten. Cukup dengan melakukan repost.

Fitur repost IG story terbaru juga menarik karena tampilannya bisa penuhi layar atau full screen tanpa harus pinch and zoom seperti biasanya.

Nah, dilansir dari berbagai sumber, Jumat (25/8/2023), begini langkah-langkah cara repost story IG terbaru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/16/3187739//ilustrasi-9CVP_large.jpg
Meta Mulai Hapus Akun Anak Australia di Bawah 16 Tahun dari Instagram dan Facebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/16/3187486//ilustrasi-SjAd_large.jpg
Instagram Kemungkinan Akan Batasi Jumlah Tagar dalam Postingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/16/3184683//ilustrasi-KPZD_large.jpg
Instagram dan Facebook Akan Tutup Akun Remaja Australia Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/16/3182902//ilustrasi-nTOU_large.jpg
Cara Mudah Buat Your Algorithm di Instagram yang Lagi Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/16/3179235//restyle_instagram-FlfR_large.jpg
Instagram Uji Coba Fitur AI "Restyle Teks", Pengguna Bisa Buat Font Unik dengan Perintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/16/3177753//ilustrasi-ZcTR_large.jpg
Meta Beri Orangtua Kontrol Lebih Besar pada Penggunaan AI Remaja di Instagram
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement