HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Hapus Akun Gmail Melalui Dektop dan Ponsel

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |16:06 WIB
Cara Hapus Akun Gmail Melalui Dektop dan Ponsel
Cara mengapus akun Gmail (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Berikut informasi cara menghapus akun Gmail melalui desktop dan ponsel. Kedua cara ini dapat dilakukan jika Anda tidak ingin lagi menggunakan alamat Gmail.

Ada banyak alasan mengapa pengguna Gmail ingin menghapus akun mereka. Di antaranya, sudah tidak ingin menggunakan, memiliki nama pengguna yang aneh, telah mengganti nama, terlalu banyak spam, atau ingin beralih ke penyedia email lain.

Lantas bagaimana cara menghapus akun Gmail? Pertama, pastikan Anda memahami hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menghapus akun Gmail.

- Pastikan memiliki cadangan email, kontak, dan file penting yang disimpan pada akun Gmail. Ekspor data menggunakan Google Takeout untuk mengunduh data pada akun Gmail.

- Beritahu teman, keluarga, dan kolega bahwa Anda telah mengubah alamat email Anda untuk mencegah mereka mengirim email ke alamat lama.

- Transfer email Anda ke email lain jika Anda tidak ingin kehilangan kontak penting.

Perlu diperhatikan, saat Anda telah menghapus akun Gmail, seluruh email, kontak, file akan dihapus secara permanen dari server Google. Anda juga tidak bisa memiliki akses pada layanan Google dan yang tertaut ke alamat Gmail seperti Google Drive, Google Foto, dan Google Kalender



      
