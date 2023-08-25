WhatsApp Resmi Hadirkan Pengiriman Video HD Secara Bertahap, Android Duluan!

JAKARTA - Setelah menghadirkan fitur mengiriman foto berkualitas HD, kini WhatsApp akan menghadirkan fitur serupa untuk format video. Fitur ini akan memungkinan pengguna mengirimkan pesan video berukuran 720p.

Seperti diketahui WhatsApp biasanya akan mengubah kualitas video yang dikirimkan menjadi 480x864p atau lebih rendah untuk mengurangi konsumsi kuota data, baik saat dikirim ataupun diunduh.

Namun dengan adanya pengiriman fitur video HD maka pengguna bisa memiliki opsi mengirimkan video berukuran 1.280x720p. Sehingga kualitas gambar video tidak menurun dan pecah.

Cara penggunaan fitur ini kurang lebih masih sama seperti foto. Buka aplikasi WhatsApp kemudian pilih kontak/obrolan yang ingin dikirimkan video. Pilih video yang diinginkan, kemudian ketuk 'HD' sebelum mengirimkan video.

Dengan adanya fitur pengguna langsung mengirimkan video dengan kualitas HD, meski memakan waktu sedikit lama dari biasanya. Begitu pun halnya sang penerima, mereka juga memerlukan waktu sedikit lama dari biasanya karena ukuran video yang lebih besar.