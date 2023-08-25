Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Penyebab Kenapa Mobil Tidak Bisa Distarter

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |21:13 WIB
5 Penyebab Kenapa Mobil Tidak Bisa Distarter
Penyebab kenapa mobil tidak bisa distarter. (Doc. Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penyebab kenapa mobil tidak bisa distarter, ada banyak alasan yang melatar belakanginya. Memang hal ini sangat menjengkelkan.

Masalah tersebut biasanya terjadi gegara bagian aki mobil sudah mulai soak.

Namun apakah ada masalah lain mobil tidak bisa distarter akibat dari aki soak? Simak penjelasan di bawah ini, dikutip dari Auto2000.

Penyebab Mobil Tidak Bisa Distarter

1. Busi Mobil

Busi merupakan komponen penting saat starter mobil. Kotornya busi dapat menyebabkan mobil tidak menyala saat distarter.

Busi memiliki fungsi sebagai penyedia percikan api yang digunakan dalam proses untuk menyalakan bahan bakar dan udara yang dikompresi mesin.

Busi yang terpapar debu dan kotoran dapat menghambat percikan api ketika proses starter dinyalakan. Oleh karena itu, perlunya rutin dalam membersihkan busi,guna untuk mencegah kotoran yang menempel.

Adapun, kondisi busi sudah tidak bekerja dengan baik sehingga saat dalam kondisi mesin panas susah untuk dinyalakan.

2. Tidak Lancar Aliran Bahan Bakar

Ketika terjadi aliran bahan bakar dari tangki menuju mesin tidak mengalir dengan lancar, maka mesin tidak dapat dinyalakan.

Maka itu, perlu untuk mengecek aliran bahan bakar tersebut.

3. Dinamo Starter

Dinamo starter merupakan komponen yang penting guna untuk mengalirkan listrik ke aki. Ketika mengalami kerusakan, maka tidak dapat hidup saat distarter.

Komponen tersebut bukan part yang gampang mengalami kerusakan. Berarti, jika mengalami penurunan performa dari dinamo dapat dipastikan sudah mengalami usia pakai yang panjang.

4. Koil Panas

Koil juga bagian dalam proses starter kendaraan. Fungsi koil menggandakan tegangan listrik dalam jumlah besar ke aki.

Halaman:
1 2
      
