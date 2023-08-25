Ini Alasan Mitsubishi XForce Tidak Punya Transmisi Manual

JAKARTA - Mitsubishi XForce hadir di Indonesia dalam dua varian, namun masing-masing dilengkapi transmisi otomatis CVT.

Keduanya adalah Mitsubishi XForce Ultimate CVT di harga Rp419,1 juta dan Mitsubishi XForce Exceed CVT di harga Rp382,5 juta.

Hal ini sedikit berbeda dengan kompetitor terdekatnya, Hyundai Creta yang punya pilihan transmisi manual yakni Hyundai Creta Active.

Pilihan transmisi manual itu membuat Hyunda Creta Active punya harga yang sangat terjangkau yakni Rp291,3 juta.

Kondisi yang sama dengan Mitsubishi XForce justru ada di pesaing terkuat yakni Honda HR-V. Baik Honda HR-V dan Mitsubishi XForce sama-sama tidak punya varian dengan transmisi manual.

Tetsuhiro Tsuchida, Director of Sales and Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), menjelaskan berdasarkan riset yang mereka lakukan, konsumen mobil SUV medium lebih menyukai transmisi otomatis ketimbang manual.

"Saya lihat di market Indonesia, segmen SUV seperti ini yang dibutuhkan di kota-kota besar lebih banyak yang menginginkan transmisi otomatis atau CVT," jelasnya.