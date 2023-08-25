Perbedaan Mobil Hybrid dan Listrik, Pilih yang Mana?

JAKARTA - Industri otomotif kini berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, salah satu kemajuan yang menarik, yakni kendaraan hybrid dan listrik.

Kedua jenis mobil ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak atau BBM sebagai sumber tenaga.

Namun meski sama-sama usung tenaga listrik, keduanya memiliki beberapa perbedaan khususnya pada bagian powertrain-nya, simak ulasan berikut ini, dikutip dari carbuzz, Jumat (25/8/2023).

Perbedaan Mobil Hybrid dan Listrik

Sumber tenaga hybrid berasal dari dalam mesin. Mobil hybrid adalah kendaraan yang menggabungkan mesin konvensional berbahan bakar minyak dan motor listrik yang didukung baterai.

Proses sumber tenaga dari mobil hybrid yaitu pengolahan sisa putaran bahan bakar dengan energi dari motor listrik.

Ketika mobil melaju dengan lambat, maka sumber tenaga yang dikeluarkan dari motor listrik yang berasal dari baterai, dan mesin bensinnya non-aktif.

Saat melaju dengan cepat diatas 40km/jam, maka mesin bensin yang mengambil alih untuk menggerakkan mobil.

Namun masih menggunakan proses pembakaran di dalam mesin sebagai sumber tenaganya mobil hybrid, ini diklaim dapat mengurangi polusi udara atau ramah lingkungan.