HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Perintah Suara pada Android Auto, Bikin Berkendara Makin Asyik!

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |16:42 WIB
5 Perintah Suara pada Android Auto, Bikin Berkendara Makin Asyik!
Android Auto: (Doc. Slashgear)
A
A
A

JAKARTA - Mobil kekinian banyak yang telah dilengkapi dengan fitur Android Auto.

Teknologi yang dikembangkan oleh Google ini, membuat mobil Anda jauh lebih cerdas, dan sangat membantu saat sedang fokus mengemudi.

Android Auto dilengkapi dengan Google Assistant yang memiliki kemampuan menerima perintah suara, seperti cara kerja Siri pada Apple.

Berbagai perintah suara yang bisa dilakukan pada Android Auto juga sangat beragam, penasaran? Simak ulasannya berikut ini, seperti dikutip dari slashgear.

1. Melakukan panggilan telepon

Melakukan panggilan telepon dengan Android Auto adalah sesuatu yang dimanfaatkan banyak orang.

Satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah memastikan ponsel Anda terhubung ke mobil. Jika itu sudah selesai, cukup minta untuk memanggil seseorang dengan mengatakan "Panggil" dan kemudian nama orang tersebut.

Metode termudah adalah menahan tombol suara di setir Anda dan kemudian berbicara ketika Anda mendengar bunyi bip. Cara lain adalah metode Google Asisten dengan menyebut "OK Google," dan kemudian mengucapkan perintah.

2. Kirim pesan

Untuk melakukan ini, Anda mengikuti langkah yang sama, di mana Anda mengatakan, "Hai Google" atau menahan opsi perintah suara di setir Anda.

Alih-alih meminta asisten untuk menelepon, Anda akan mengatakan "Kirim pesan" atau "Teks" diikuti dengan nama orang tersebut.

Dari sana, Anda akan mengucapkan pesan Anda dengan lantang, dan itu akan diubah dari suara ke teks.

3. Memainkan musik

Banyak orang suka menghubungkan aplikasi musik favorit ke mobil, apakah itu Apple Music, Spotify atau yang lainnya.

Melalui penggunaan Asisten Google, Anda dimungkinkan juga untuk mengubah lagu, memutar artis tertentu, atau mematikan musik sepenuhnya.

Langkahnya sangat sederhana, yang harus Anda lakukan adalah memintanya untuk memutar lagu, dan Android Auto mengurus sisanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
