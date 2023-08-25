Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA San Andreas PS3 Agar Karakter Berlari Cepat

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:18 WIB
Cheat GTA San Andreas PS3 Agar Karakter Berlari Cepat
Cheat GTA San Andreas (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Berikutr cheat GTA San Andreas PS3 agar karakter dapat berlari cepat. GTA San Andreas menjadi salah satu seri dalam GTA yang tidak jauh berbeda dengan seri lainnya. Game ini memiliki misi karakter CJ untuk membongkar pembunuhan Ibunya.

Salah satu kode yang dapat digunakan dalam GTA: San Andreas adalah lari cepat yang dapat membantu pemain menjalankan misi.

Berikut kode cheat lari cepat untuk GTA San Andreas di PS3

Lari Cepat: Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, L2, L1, Kotak

Adapun beberapa kode cheat lain yang dapat digunakan untuk membantu pemain menjalankan misi GTA San Andreas di PS3 sebagai berikut:

• Adrenalin: Segitiga, Kanan, Bawah, L2, L1, Kotak, Kotak, R2, R1

• Anti peluru: Segitiga, X, X, Lingkaran, Lingkaran, Kotak, L2, R1, L1, R2

• Badai pasir: Atas, Bawah, L2, L2, L1, L1, L2, L1, R2, R1

• Badai: R1, Segitiga, R1, Segitiga, Lingkaran, Lingkaran, Kiri, Kanan, Atas, Atas

• Cuaca berawan: R1, X, L2, L2, L1, L1, L1, Kotak

• Cuaca berkabut: R1, X, L2, L2, L1, L1, L1, X

Halaman:
1 2
      
