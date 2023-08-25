Advertisement
Lara Croft akan Ramaikan CoD: Warzone dan MW2

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:06 WIB
Lara Croft akan Ramaikan CoD: Warzone dan MW2
Lara Croft ramaikan game CoD (Foto: Activision)
JAKARTA - Call of Duty (CoD) berkolaborasi dengan Activision untuk menampilkan karakter Lara Croft untuk game CoD: Warzone dan Modern Warfare 2. Lara Croft kemungkinan bisa dimainkan di CoD musim ke lima.

Kabar itu dibagikan oleh Activision lewat akun X mereka, Kamis (24/8/2023) malam WIB. Tampak sosok Lara Croft sedang berdiri di atas bibir gua di tengah pertarungan CoD.

Dengan kabar ini karakter fiksi itu akan meramaikan sejumlah kolaborasi CoD lainnya, mulai dari Nicki Minaj, Snoop Dogg, hingga pebasket NBA Kevin Durant.

Meski belum memberikan banyak bocoran, namun skin Lara Croft itu kemungkinan besar bisa didapatkan dengan pembelian paket bundel. Hal tersebut cukup masuk akal mengingat skin Nicki Minaj sempat dibanderol sekitar 10 dolar AS (Sekitar Rp150 ribuan).

Seperti biasanya, pembelian skin CoD biasanya dibarengi dengan paket item dan senjata khusus dari karakter tersebut. Belum ada bocoran lebih lanjut kapan skin Tomb Raider di CoD akan mulai dijual.

Namun langkah ini cukup menarik, mengingat game CoD: Modern Warfare III akan hadir di konsol pada bulan November mendatang. Sementara itu, game Tomb Raider terakhir kali dirilis pada tahun 2018 lalu.

Tapi Crystal Dynamic selaku pengembang karakter pemburu harta karun itu akan berkerjasama dengan Amazon untuk game baru pada akhir tahun nanti. Game baru Tomb Raider itu py akan menggunakan Engine 5 untuk kualitas grafis yang ciamik.

(Saliki Dwi Saputra )

      
