Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA PS 2 Senjata hingga Peluru Tak Terbatas, Bikin Petualangan Makin Seru

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |07:18 WIB
Cheat GTA PS 2 Senjata hingga Peluru Tak Terbatas, Bikin Petualangan Makin Seru
Cheat GTA PS 2 (Foto:Freepik)
A
A
A

CHEAT GTA PS2 senjata hingga peluru tak terbatas menarik untuk dibahas, apalagi bagi para pencinta games. GTA PS2 termasuk games populer yang masih dimainkan para gamer.

Grand Theft Auto atau GTA merupakan permainan aksi petualangan yang masih populer. Permainan ini dinilai seru karena pemain bisa berpetualang.

GTA pun dikenal mempunyai kode cheat yang berguna untuk mempermudah permainan dalam menyelesaikan misi.

Cheat GTA PS2 Senjata

1. Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

2. Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri

3. Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/326/3095379/gta_san_andreas-1GZW_large.jpg
Daftar Cheat GTA San Andreas di PC Terlengkap 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/326/3079770/gta_san_andreas-kMAu_large.jpg
300+ Cheat GTA Terlengkap Terbaru Bahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/326/3077625/gta_san_andreas-cfnZ_large.jpg
Cheat Senjata GTA San Andreas PS3 Terlengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/326/3062926/gta_san_andreas-mycR_large.jpg
Cheat GTA San Andreas PS2 Pesawat UFO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/326/3023360/gta_san_andreas-sXCv_large.jpg
79 Cheat Terlengkap untuk Menang Di Game GTA San Andreas di PS2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/326/3020824/gta_san_andreas-5tde_large.jpg
Berapa Misi Yang Ada di GTA San Andreas? Simak Penjelasannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement