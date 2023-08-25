Cheat GTA PS 2 Senjata hingga Peluru Tak Terbatas, Bikin Petualangan Makin Seru

, Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |07:18 WIB

CHEAT GTA PS2 senjata hingga peluru tak terbatas menarik untuk dibahas, apalagi bagi para pencinta games. GTA PS2 termasuk games populer yang masih dimainkan para gamer.

Grand Theft Auto atau GTA merupakan permainan aksi petualangan yang masih populer. Permainan ini dinilai seru karena pemain bisa berpetualang.

GTA pun dikenal mempunyai kode cheat yang berguna untuk mempermudah permainan dalam menyelesaikan misi.

BACA JUGA: Kode Bank BCA dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer

Cheat GTA PS2 Senjata

1. Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

2. Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri

3. Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah