HOME OTOTEKNO TECHNO

Huawei MatePad 11.5 Hadir di Indonesia, Simak Sederet Keunggulan Tablet ala Laptop Ini di Sini

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |10:00 WIB
Huawei MatePad 11.5 Hadir di Indonesia, Simak Sederet Keunggulan Tablet ala Laptop Ini di Sini
Huawei MatePad 11.5 (Foto: dok Huawei)
A
A
A

JAKARTA – Tepat hari ini, Jumat, 25 Agustus 2023, Huawei MatePad 11.5 resmi meramaikan pasar gadget Tanah Air. Peluncuran tablet dengan performa laptop ini menjadi bukti komitmen Huawei Device Indonesia untuk terus memberikan solusi perangkat terdepan yang terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Country Head of Huawei Device Indonesia Patrick Ru mengatakan, “Seringkali, harga terjangkau dikaitkan dengan spesifikasi rendah atau fitur terbatas. Huawei mengerti betul bahwa harga yang terjangkau bukan berarti mengorbankan fungsionalitas”.

Ia mengungkapkan, tablet ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas, melainkan juga mampu memenuhi kebutuhan hiburan berkualitas yang semakin mempererat kehangatan bersama keluarga.

Huawei MatePad 11.5 Tawarkan Segudang Keunggulan


Huawei MatePad 11.5 digadang-gadang menjadi tablet rasa laptop yang unggul di segmen entry-level.

Apalagi tablet pintar ini juga sangat mendukung aktivitas keluarga, mulai dari memudahkan akses kelola berkas office kapanpun dan dimanapun, mendukung proses belajar anak dengan tangkapan sinyal internet yang stabil, hingga pengalaman menikmati hiburan yang imersif.

Nah, untuk lebih lengkapnya, simak sederet keunggulan Huawei MatePad 11.5 berikut ini:

1. HUAWEI MatePad 11.5 dukung produktivitas harian

Huawei MatePad 11.5 menghadirkan PC-level WPS Office yang eksklusif untuk tablet Huawei, sehingga pengguna bisa mengolah data, dari Word hingga PowerPoint, dengan kemudahan fitur layaknya di laptop.

      
