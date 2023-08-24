Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Inovasi Rompi Pendingin Marak Digunakan Pekerja, Solusi Suhu Ekstrem?

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |16:15 WIB
Inovasi Rompi Pendingin Marak Digunakan Pekerja, Solusi Suhu Ekstrem?
Rompi pendingin marak digunakan di cuaca panas (Foto: Wired)
JAKARTA - Perubahan iklim dan gelombang panas yang ekstrem menjadi tantangan bagi para pekerja yang menghabiskan waktu di luar maupun di dalam ruangan. Berbagai strategi dilakukan, salah satunya dengan rompi pendingin.

Memakai rompi pendingin menjadi salah satu strategi lama sejak beberapa dekade lalu, dan kini inovasi itu kembali digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah layanan pengendali hama, Mosquito Squad menginovasikan rompi pendingin berisi es sebagai salah satu solusi yang dapat memberikan kenyamanan saat beraktivitas.

Dikutip dari Wired, Kamis (24/8/2023), seorang manajer pelatihan lapangan Mosquito Squad, Wendell Van Pelt, mengatakan bahwa hal yang paling dikhawatirkannya dalam bekerja bukanlah serangga pembawa penyakit, melainkan cuaca yang sangat panas.

Van Pelt menanggapi inovasi rompi pendingin yang membantu menjaga suhu tubuhnya tetap nyaman selama bekerja, “Ransel itu hampir menekan hawa dingin ke punggung. Rasanya luar biasa.” Tambah Van Pelt menggambarkan bagaimana ransel berisi pestisida memperkuat efek dari rompi pendingin.

