Sukses Mendarat Bulan, Ini Misi Chandrayaan-3 Selanjutnya

JAKARTA - India baru saja menyelesaikan misi pendaratan di Kutub Selatan Bulan dengan pesawat Chandrayaan-3. Lantas misi apa yang selanjutnya dikerjakan oleh Chandrayaa-3?

Seperti dilansir dari Sky News, Kamis (24/8/2023), India telah melangkahi Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Soviet sebagai negara yang berhasil menapaki Kutub Selatan Bulan untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.

Dengan keberhasilan tersebut, India dapat memetakan bagaimana kondisi kawah-kawah gelap di Kutub Selatan Bulan yang diklaim mengandung air es sehingga memungkinkan pembangunan pangkalan Bulan di masa depan.

Tidak seperti Rusia yang baru saja mengalami kecelakaan di Bulan, India tahu betul bagaimana menaklukan tantangan di Bulan dengan penyesuaian yang mereka lakukan pada kaki-kaki Chandrayaan-3 yang dibuat lebih kokoh.

Keberhasilan itu diraih setelah India pada tahun 2019 lalu mereka gagal meluncurkan Chandrayaan-2, di mana kala itu pesawat tidak bisa melewati medan yang sangat kasar dan parit dalam dengan kawahnya yang banyak.

BACA JUGA: AS Sedang Garap Studi Pembangunan Ekonomi Masa Depan di Bulan

"India menunjukkan dan membuktikan bahwa langit bukanlah batasnya,” kata Perdana Menteri India, Narendra Modi.

Nantinya pesawat India akan menghabiskan waktu dua minggu untuk mengumpulkan sampel batuan, gambar, dan data Bulan. India juga akan menjalankan serangkaian eksperimen untuk menentukan komposisi mineral permukaan Bulan.