Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuan Temukan 'Cahaya Hantu' di Galaksi Luar

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |14:28 WIB
Ilmuan Temukan 'Cahaya Hantu' di Galaksi Luar
Cahaya Hantu di Luar Angkasa (Foto: NASA)
A
A
A

JAKARTA - Secercah cahaya yang dijuluki sebagai 'Cahaya Hantu' sukses membuat para ilmuan terkejut. Cahaya ini ditangkap oleh Teleskop Luar Angkasa Hubble dari galaksi ESO 300-16 yang berjarak sekitar 28,7 juta tahun cahaya dari Bumi.

Cahaya hantu tampak bersinar cukup terang di konstelasi Eridanus dan tampak sebagai awan langit berisi bintang-bintang berkilauan dengan latar belakang ruang angkasa yang gelap, memberikan pemandangan menawan dari lingkungan kosmik.

“Galaksi ESO 300-16 tampak di atas gambar ini. Itu adalah kumpulan bintang-bintang yang menyerupai awan berkilauan,” kata pejabat Badan Antariksa Eropa (ESA) dikutip dari Space pada Kamis (24/8/2023).

Pemandangan ESO 300-16 terbaru ini diambil menggunakan instrumen Advanced Camera for Surveys di Teleskop Luar Angkasa Hubble, yang merupakan misi gabungan yang dipimpin oleh NASA dan ESA.

Ini adalah bagian dari serangkaian survei yang bertujuan untuk mensurvei galaksi tetangga Bumi, yang mana misi ini telah mengamati sekitar tiga perempat galaksi yang diduga terletak dalam jarak 32 juta tahun cahaya dari Bumi.

ESO 300-16 diklasifikasikan sebagai galaksi tidak beraturan karena bentuknya yang tidak jelas dan tidak adanya tonjolan nuklir atau lengan spiral. Sebaliknya, ia menyerupai bentuk awan, terdiri dari banyak bintang kecil yang berkumpul menjadi satu.

Bintang-bintang tersebut mengeluarkan cahaya lembut dan menyebar yang mengelilingi gelembung gas biru terang di inti galaksi. Objek latar depan yang lebih terang mewakili bintang dan galaksi terdekat.

(Saliki Dwi Saputra )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/16/3174817/pendiri_amazon_jeff_bezos-Wsto_large.jpg
Pendiri Amazon Bicara soal Pusat Data di Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/16/3174644/jeff_bezos-KQ57_large.jpg
Jutaan Orang Diprediksi Tinggal di Luar Angkasa Beberapa Dekade Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/56/2934653/ini-sebab-jepang-gagal-mendaratkan-hakuto-r-m1-ke-bulan-MTM1t7bGYT.jpeg
Ini Sebab Jepang Gagal Mendaratkan HAKUTO-R M1 ke Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/56/2933958/jadi-ruang-hampa-seperti-apa-bau-luar-angkasa-eldZ42QXTx.jpg
Jadi Ruang Hampa, Seperti Apa Bau Luar Angkasa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/56/2933703/ilmuwan-jawab-alasan-kenapa-pesawat-luar-angkasa-kecepatan-cahaya-tidak-masuk-akal-HstAc8w5iy.jpeg
Ilmuwan Jawab Alasan Kenapa Pesawat Luar Angkasa Kecepatan Cahaya Tidak Masuk Akal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/56/2931414/nasa-akan-luncurkan-satelit-pengamat-bumi-tahun-depan-xdEZsW1HP4.jpg
NASA akan Luncurkan Satelit Pengamat Bumi Tahun Depan!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement