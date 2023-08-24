Chandrayaan-3 Sukses Mendarat di Selatan Bulan, Ini Kejutan yang Siap Menanti!

INDIA berhasil mencatatkan diri dalam sejarah eksplorasi luar angkasa sebagai negara keempat yang berhasil mendaratkan pesawat ruang angkasa di Bulan. Rabu (23/8/2023) tadi malam, pesawat ruang angkasa milik India, Chandrayaan-3 berhasil mendarat di bagian selatan Bulan.

"Setiap orang India merayakan keberhasilan ini. Setiap rumah berpesta. Saya merasa terhubung dengan seluruh orang atas momen membanggakan ini. Fajar era baru telah tiba," ujar Perdana Menteri India, Narendra Modi, dikutip India Today, Kamis (24/8/2023).

Hal itu cukup membanggakan karena tidak semua negara bisa mengirimkan pesawat ruang angkasa ke permukaan Bulan. Kini India jadi negara keempat yang bisa melakukannya. Sebelumnya baru tiga negara yang bisa yakni Amerika Serikat, Uni Soviet, dan China.

Diketahui India sudah mengirim Chandrayaan-3 ke luar angkasa pada 14 Juli 2023 lalu.Setelahnya pada 5 Agustus 2023 lalu, Chandrayaan-3 akhirnya bisa masuk orbit Bulan tanpa hambatan.

Tepat pada 17 Agustus 2023, Chandrayaan-3 dilepas dari pesawat pengirimnya dan langsung menjalankan modul propulsi untuk menggapai permukaan Bulan. Sejarah langsung terjadi ketika pada 23 Agustus 2023 pukul 7.30 malam waktu Indonesia Chandrayaan-3 akhirnya mendarat sempurna di bagian selatan Bulan.

Begitu berhasil mendarat dengan sempurna, Chandrayaan melepas dua robot atau rover bernama Pragyan untuk melakukan eksplorasi. Kedua rover tersebut nantinya akan bertugas mempelajari Bulan selama seharian atau sekitar 14 hari waktu Bumi.