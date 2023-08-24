3 Cara Mudah dan Cepat Memblokir Situs Yandex di Browser Google Chrome

JAKARTA - Cara memblokir situs Yandex di browser Google Chrome nyatanya sangat mudah dan sederhana untuk dilakukan. Tips ini pasti sangat dibutuhkan untuk membatasi akses ke berbagai situs yang tidak pantas dilihat.

Jadi supaya dapat terlaksana dengan sistematis, maka ada baiknya untuk mengikuti beberapa langkah dan cara dalam menerapkannya dengan tepat.

Satu hal yang perlu diingat pada dasarnya melakukan pemblokiran situs Yandex sama saja seperti memblokir situs lainnya. Hal ini turut dilakukan para para pengguna supaya anak di bawah umur tidak bisa membuka situs-situs terlarang.

Sebab situs mesin pencari Yandex sudah menjadi andalan yang dapat mengakses apa saja tanpa ada batasan dan pemblokiran. Bagi yang tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pemblokiran maka ikuti ulasan tips yang satu ini.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (24/08/2023), terkait cara memblokir situs Yandex di browser google chrome.

1. Pasang Block Site di Google Chrome

Cara pertama yang perlu dilakukan yaitu dengan mengunjungi situs toko web chrome. Jika sudah maka cari menu Blocksite lalu klik ‘Add to Chrome Button’. Jika sudah maka lanjutkan dengan mengklik Add Extension’ yang berada tepat di bagian kanan atas. Lalu kamu hanya tinggal mengunduh ekstensi dan blocksite akan bekerja langsung