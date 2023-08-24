Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Daya Tarik TikTok Shop yang Laris di Indonesia

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |21:05 WIB
5 Daya Tarik TikTok Shop yang Laris di Indonesia
TikTok Shop (Foto: TikTok Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – TikTok mulai lebarkan sayap mereka ke bidang bisnis lewat TikTok Shop. Menariknya, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia dengan pengguna Tiktok terbanyak di dunia.

Meski TikTok Shop terbilang baru di Tanah Air, namun platform belanja online itu cukup menarik banyak pengguna. Bahkan kehadirannya kerap dianggap sebagai ancaman baru di dunia bisnis e-commerce.

Lantas apa yang menjadi daya tarik dari TikTok Shop? Berikut ulasannya.

1. Berbelanja mudah dan praktis pakai TikTok

Selain menonton konten video, pengguna juga dapat langsung membeli produk yang ada di dalam konten tersebut. Orang-orang biasanya menyebutnya dengan “keranjang kuning” yaitu salah satu fitur TikTok yang dapat langsung terhubung ke TikTok Shop. 

2. Promo dan Diskon Menarik

Karena TikTok Shop tergolong fitur baru dari aplikasi TikTok, sehingga masih banyak sekali promo dan diskon yang dapat anda temukan dengan mudah. 

3. Biaya Ongkir Murah

Setiap orang selalu ingin mendapatkan biaya ongkir yang murah untuk menekan budget mereka. Kembali lagi, karena TikTok Shop adalah fitu baru, maka TikTok masih menyediakan biaya ongkir yang hemat bagi anda yang ingin berbelanja di aplikasi tersebut.

Halaman:
1 2
      
