HOME OTOTEKNO TECHNO

7 Cara Melacak Nomor HP Lewat Internet Termudah

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |16:53 WIB
7 Cara Melacak Nomor HP Lewat Internet Termudah
Ilustrasi melacak nomor HP lewat internet (Foto: Softawaretestinghelp)
A
A
A

JAKARTA - Inilah 7 cara melacak nomor HP lewat internet termudah yang bisa dilakukan dari rumah. Karena di zaman serba teknologi sekarang, ada banyak alasan kenapa seseorang perlu melacak sebuah nomor HP.

Salah satu kemungkinan adalah ketika saat ada kerabat atau teman yang sulit dihubungi. Melacak nomor HP yang bersangkutan tentu menjadi salah satu cara untuk mengetahui dimana keberadaannya. Kendati demikian, dalam melacak nomor ponsel orang lain harus dilakukan dengan etika dan hanya dalam konteks yang tidak melawan hukum.

Jika Anda memiliki alasan yang positif untuk melacak nomor telepon, berikut adalah 7 cara melacak nomor HP lewat internet termudah yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (24/8/2023), untuk dapat diketahui.

1. Menggunakan Ceebydith

  • Cara pertama yang bisa Anda lakukan untuk melacak nomor HP adalah dengan menggunakan laman Ceebydith. Berikut caranya:
  • Buka laman Ceebydith menggunakan browser PC atau HP.
  • Pilih opsi pencarian HLR atau lokasi HP yang ada di sebelah kiri.
  • Setelah itu masukan nomor HP yang ingin Anda lacak pada kolom No HP/PSTN.
  • Kemudian klik cari dan tunggu beberapa saat hingga proses selesai.

Halaman:
1 2
      
