7 Cara Screenshot di Komputer Semua Merk dan Shortcut Keyboard

JAKARTA - Ternyata ada berbagai cara screenshot di komputer yang bisa dilakukan untuk mengambil gambar secara cepat dari layar komputer.

Beberapa jenis komputer, laptop, atau PC memiliki cara untuk melakukan screenshot yang berbeda-beda. Oleh karena itu wajar bila sebagian orang jadi bingung, bagaimana cara melakukan screenshot di komputer yang berbeda.

Namun sebenarnya, ada juga beberapa cara untuk melakukan screenshot di komputer yang dapat digunakan pada semua merk. Baik itu dengan memanfaatkan opsi shortcut di keyboard maupun dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga.

Oleh karena itu, berikut Okezone merangkum 7 cara screenshot di komputer untuk semua merk, seperti dilansir dari berbagai sumber, Kamis (24/8/2023), untuk dijadikan sebagai referensi.

1. Menggunakan tombol PrtSc

Cara screenshot di komputer yang pertama adalah cukup dengan satu tombol, yakni PrtSc atau print screen.

Sesuaikan bagian layar yang akan di screenshot

Jika sudah pas, tekan tombol PrtSc

Buka aplikasi Microsoft Word atau Paint, lalu tekan Ctrl+V

Hasil screenshot akan muncul pada dokumen

Sesuaikan kembali sesuai kebutuhan, lalu simpan

