Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

7 Cara Screenshot di Komputer Semua Merk dan Shortcut Keyboard

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |11:31 WIB
7 Cara Screenshot di Komputer Semua Merk dan Shortcut Keyboard
Ilustrasi melakukan screenshot pada komputer (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ada berbagai cara screenshot di komputer yang bisa dilakukan untuk mengambil gambar secara cepat dari layar komputer.

Beberapa jenis komputer, laptop, atau PC memiliki cara untuk melakukan screenshot yang berbeda-beda. Oleh karena itu wajar bila sebagian orang jadi bingung, bagaimana cara melakukan screenshot di komputer yang berbeda.

Namun sebenarnya, ada juga beberapa cara untuk melakukan screenshot di komputer yang dapat digunakan pada semua merk. Baik itu dengan memanfaatkan opsi shortcut di keyboard maupun dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga.

Oleh karena itu, berikut Okezone merangkum 7 cara screenshot di komputer untuk semua merk, seperti dilansir dari berbagai sumber, Kamis (24/8/2023), untuk dijadikan sebagai referensi.

1. Menggunakan tombol PrtSc

  • Cara screenshot di komputer yang pertama adalah cukup dengan satu tombol, yakni PrtSc atau print screen.
  • Sesuaikan bagian layar yang akan di screenshot
  • Jika sudah pas, tekan tombol PrtSc
  • Buka aplikasi Microsoft Word atau Paint, lalu tekan Ctrl+V
  • Hasil screenshot akan muncul pada dokumen
  • Sesuaikan kembali sesuai kebutuhan, lalu simpan

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/56/3124192//komputer_biologis_cl1-2XQI_large.jpg
Komputer Biologis Pertama di Dunia Diluncurkan, Dibangun dengan Sel Otak Manusia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement