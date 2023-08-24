Konami Pastikan Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 Bakal Hadir dengan Resolusi 1080p

JAKARTA - Konami memastikan Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 akan hadir dengan resolusi dan framerate lebih tinggi di 1080p.

Seperti dilansir dari IGN, Kamis (24/8/2023), dalam pernyataan resminya, Konami mengatakan Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 memiliki target 1080p/60fps di semua platform kecuali Nintendo Switch.

Target 1080p/60fps berlaku di PC, PlayStation 4, PlayStation 5, serta Xbox Series X dan S. Khusus di Switch, berjalan pada 720p/30fps dalam mode genggam, dan 1080p/30fps dalam mode dock.

Pengembang game asal Jepang itu juga menyebut tidak ada platform yang menjalankan koleksi pada resolusi 4K. Klarifikasi ini muncul setelah kebingungan yang timbul dari sesi pratinjau langsung untuk koleksi tersebut di Nintendo Switch.

Komitmen Konami terhadap keaslian tampaknya termasuk merilis koleksi tersebut dalam resolusi 720p di semua platform, namun Konami kini menyangkal hal tersebut.