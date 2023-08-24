Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Apakah Bisa Naik Bus TransJakarta 1 Kartu untuk 2 Orang?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |11:09 WIB
Apakah Bisa Naik Bus TransJakarta 1 Kartu untuk 2 Orang?
Ilustrasi penumpang bus Transjakarta (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA- Apakah bisa naik bus TransJakarta 1 kartu untuk 2 orang? Pertanyaan ini kerap muncul usai melihat sistem baru yang digunakan oleh moda transportasi umum TransJakarta.

PT TransJakarta resmi menetapkan kebijakan tersebut pada 4 Oktober 2022 lalu. Salah satu implementasi yang harus dilakukan penumpang adalah tap in dan tap out di halte. Tujuannya untuk memudahkan integrasi pembayaran transportasi umum di kawasan DKI Jakarta.

Lantas, melihat sistem baru ini apakah bisa naik bus TransJakarta 1 kartu untuk 2 orang?

Setelah sistem baru berjalan, TransJakarta menerapkan sistem 1 kartu hanya untuk 1 penumpang.

Berdasarkan ucapan Kevin Haikal selaku Sekretaris Perusahaan PT JakLingko pada wartawan beberapa waktu lalu (04/10/2).

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan penumpang dalam melakukan tap in dan tap out setiap perjalanan.

“Pagi ini telah dilakukan penerapan bisnis proses baru pada TJ (Transjakarta) perihal one passenger-one card dan kewajiban tap in-out di setiap perjalanan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
