Realme 11 Resmi Dijual Rp3 Jutaan di Indonesia, Bisa Apa Aja?

JAKARTA - Realme 11 resmi dijual di Indonesia, Rabu (23/98/2023). Ponsel kelas menengah itu hadir dengan membawa performa mumpuni untuk kebutuhan game. Bisa apa aja?

Product Marketing Lead Realme Indonesia, Febriansyah Pradana, mengatakan ponsel anyar ini dibekali dengan prosesor khusus gaming. Ada juga dukungan RAM dan ruang penyimpanan besar.

"realme 11 adalah smartphone yang akan memenangkan persaingan di pasar smartphone kelas menengah berkat pengisian daya tercepat di segmennya, performa yang powerful, memori besar, dan kamera level flagship serta desain premium yang dibawa," ungkap Febrian kepada awak media.

Secara tampilan, Realme 11 mengusung Glory Halo Design yang fokus pada bentuk modul kamera membulat. Ponsel tersebut juga tampil dengan S-shaped shadow dan tekstur cahaya bintang pada panel bodi belakang.

Layarnya dibekali panel Super AMOLED Display Full HD+ berukuran 6,43 inci yang sudah mendukung refresh rate 90Hz. Layar tersebut juga sudah dilindungi dengan Gorilla Glass 5.