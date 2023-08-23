Terkuak, Apple Sedang Kembangkan Cincin Pintar! Bisa Apa Saja?

JAKARTA - Apple mengembangan cincin pintar yang bisa mengontrol perangkat canggih lainnya. Hal itu bocor lewat sebuah permohonan paten yang diajukan oleh Apple baru-baru ini.

Apple Insider, Rabu (23/8/2023) menyebutkan perusahaan yang berbasis di Cupertino, California, Amerika Serikat itu baru saja mendapatkan izin dari lembaga paten di Amerika Serikat terkait permohonan paten cincin pintar. Paten yang dinamakan Ring Input Device With Pressure-Sensitive Input menunjukkan beberapa inovasi yang cukup unik dari Apple.

Cincin sakti itu nantinya akan dibuat untuk menerima notifikasi dan mengontrol beberapa perangkat pintar lain yang dimiliki pengguna. Nantinya bagian dalam cincin akan menerima berbagai notifikasi yang masuk ke cincin sakti.

Sebaliknya sisi bagian luar cincin akan terdapat beberapa kontrol yang akan bisa memudahkan pemakai cincin mengakses perangkat lain dari jarak jauh.

BACA JUGA: Apple Mulai Kembangkan Prosesor Masa Depan

"Cincin jari elektronik dapat digunakan sebagai perangkat komunikasi sehari-hari yang tidak mencolok yang siap tersedia untuk berkomunikasi secara nirkabel dengan perangkat lain yang mampu menerima komunikasi tersebut," terang Apple dalam form paten yang mereka ajukan.

Dalam paten itu juga Apple menggambarkan bahwa cincin pintar itu tidak hanya bisa dikenakan di jari pengguna, tapi juga bisa dijadikan aksesoris lain seperti kalung, anting, dan gelang.