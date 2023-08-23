Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tips Sederhana Mencegah Ponsel yang Cepat Kepanasan

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |15:11 WIB
Tips Sederhana Mencegah Ponsel yang Cepat Kepanasan
Tips mencegah ponsel cepat panas (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pernahkah Anda mendapatkan notifikasi pemberitahuan bahwa ponsel yang digunakan terlalu panas atau overheat? Masalah ini kerap kali terjadi saat berada di luar ruangan, hingga ada notifikasi berbunyi, “Perangkat Anda perlu didinginkan sebelum dapat digunakan.”

Tak melulu soal cuaca, masalah overheat juga bisa terjadi saat Anda menjalankan aplikasi streaming atau saat mengecas baterai sambil dimainkan.

Terlepas dari kebiasaan tersebut ada juga masalah lain yang bisa menyebabkan ponsel cepat panas, mulai kerusakan pada baterai atau pengisi daya, aplikasi yang tidak berjalan, hingga casing ponsel yang terlalu ketat sehingga sirkulasi udara tidak berjalan dengan baik.

Masalah ini jelas akan mengganggu aktivitas Anda, karena dalam keadaan panas ponsel harus diistirahatkan dan tidak dapat digunakan untuk sementara waktu.

Lantas bagaimana cara untuk mecegah terjadinya overheat pada ponsel? Berikut ulasannya.

1. Hindari ponsel Anda dari paparan sinar matahari langsung.

Halaman:
1 2
      
