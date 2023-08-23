Lebih Tua dari Dinosaurus, Belalang Raksasa Ini Pulang Kampung ke Selandia Baru

BELALANG raksasa yang diprediksi lebih tua dari dinosaurus bernama Wetapunga akhirnya pulang kampung ke tempat asli mereka berada, Selandia Baru. Bagaimana kisahnya?

Wetapunga dikenal sebagai belakang purba yang berasal dari Selandia Baru. Serangga tersebut telah lama menghilang dari Selandia Baru sejak 200 tahun lalu.

Namun kini mereka akhirnya bisa kembali lagi habitas asli. Project Island Song di Selandia Baru dilaporkan telah melepas sebanyak 300 ekor Wetapunga ke wilayah sekitar Bay of Island, Selandia Baru.

"Wetapunga adalah satu dari serangga besar yang ada di dunia. Mereka hidup sebelum era dinosaurus atau sekitar 10 juta tahun lebih awal," tulis situs RNZ.

General Manager Project Island Song, Richard Robbins, mengatakan sejak 2012 Wetapunga berada dalam status terancam.

“Kami membawa kembali Wetapunga karena mereka adalah bagian yang sangat penting dari ekosistem, dan mereka telah hilang selama sekitar 200 tahun.”

Wetapunga diketahu bisa tumbuh hingga seberat 35 gram atau seberat seekor burung pipit. Ukuran yang lebih besar lagi bisa terlihat pada Wetapunga betina yang bisa mencapai berat 70 gram.

“Mereka sangat besar, salah satu serangga terbesar di dunia, dan mereka telah hidup berdampingan dengan spesies lain di pulau ini selama jutaan tahun. Mereka hampir punah dan hanya tersisa satu populasi yang tersisa, sehingga bisa menjadi bagian dari serangga tersebut. Lankah membawa mereka kembali [pulang] sungguh istimewa," terang Richard Robbins.