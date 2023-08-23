Menkominfo Sebut Banyak Anak Indonesia Jadi Korban Judi Online

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami darurat judi online. Bahkan banyak anak-anak di bawah umur yang menjadi korban.

Menkominfo Budi mengungkap saat ini para pelaku sudah makin berani dan terang-terangan mempromosikan judi online via media sosial. Mantan Ketua Umum Projo itu juga tak sungkan menyebut peredaran judi online di Tanah Air semakin menggila.

"Kita darurat judi online. Semua pihak dan elemen masyarakat harus bahu membahu memberantas judi online ini. Banyak anak-anak kita yang menjadi korban," kata Menkominfo Budi dalam keterangan resminya, Rabu (23/8/2023).

"Generasi muda Indonesia harus kita selamatkan dari praktik haram ini," lanjutnya.