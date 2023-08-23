Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Menkominfo Sebut Banyak Anak Indonesia Jadi Korban Judi Online

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:26 WIB
Menkominfo Sebut Banyak Anak Indonesia Jadi Korban Judi Online
Menkominfo Budi Arie Setiadi (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami darurat judi online. Bahkan banyak anak-anak di bawah umur yang menjadi korban.

Menkominfo Budi mengungkap saat ini para pelaku sudah makin berani dan terang-terangan mempromosikan judi online via media sosial. Mantan Ketua Umum Projo itu juga tak sungkan menyebut peredaran judi online di Tanah Air semakin menggila.

"Kita darurat judi online. Semua pihak dan elemen masyarakat harus bahu membahu memberantas judi online ini. Banyak anak-anak kita yang menjadi korban," kata Menkominfo Budi dalam keterangan resminya, Rabu (23/8/2023).

"Generasi muda Indonesia harus kita selamatkan dari praktik haram ini," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/16/3181899/judi_online-kbAT_large.jpg
Transaksi Judi Online Turun hingga 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/54/3143350/judol-BGVO_large.jpg
Komdigi Blokir Jutaan Konten Negatif hingga Mei 2025, 76 Persen Konten Judol!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/54/2971948/mengganggu-dan-meresahkan-ini-cara-hilangkan-iklan-judi-online-di-media-sosial-lpfck42Teu.jpg
Mengganggu dan Meresahkan, Ini Cara Hilangkan Iklan Judi Online di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/54/2926267/rekening-bank-bisa-diblokir-kominfo-jika-terbukti-main-judi-online-n5q7IAg4yp.jpeg
Rekening Bank Bisa Diblokir Kominfo Jika Terbukti Main Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/57/2905165/meta-takedown-konten-judi-online-di-platformnya-YYJQeCPEGk.jpg
Meta Takedown Konten Judi Online di Platformnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/15/326/2901574/tak-cuma-nyawer-situs-judi-online-juga-aktif-jadi-sponsor-pertandingan-mobile-legends-L3rk4XjA0b.jpeg
Tak Cuma Nyawer, Situs Judi Online Juga Aktif jadi Sponsor Pertandingan Mobile Legends
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement