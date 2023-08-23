Suka atau Tidak, Pencarian TikTok akan Mulai Tampilkan Banyak Iklan

JAKARTA - Tiktok akan mulai mempertimbangkan layanan iklan di platform mereka. Nantinya pengguna akan langsung menemukan iklan pada fitur pencarian sesuai dnegan ketertarikan mereka.

Dilansir dari Engadget, Rabu (23/8/2023), media sosial asal China itu telah mengintegrasikan iklan dalam hasil pencarian. Perusahaan mengatakan hal ini akan mempermudah pengguna menemukan konten bermerek berdasarkan tagar atau kaya kunci mereka di pencarian.

Namun demikian Tiktok menyebut jika iklan yang ditampilkan adalah iklan dari video berbayar/sponsor yang diklaim dapat mempermudah pencarian merek. Nantinya alogaritma Tiktok akan merekomendasi pengguna iklan yang cocok dengan mereka.

TikTok menyebut bahwa saat mengetuk iklan bersponsor tidak akan mengganggu pencarian pengguna. Iklan tersebut bertujuan untuk mencerminkan pengalaman baru, baik untuk pengguna dan pengiklan.