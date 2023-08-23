Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Rentan Penipuan, Facebook Terancam Diblokir di Thailand

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |09:23 WIB
Rentan Penipuan, Facebook Terancam Diblokir di Thailand
Thailand akan blokir Facebook (Foto: Istimewa)
A
A
A

BANGKOK - Facebook terancam diblokir di Negeri Gajah Putih, Thailand. Seorang menteri Kabinet di negara tersebut mengatakan bahwa platform media sosial milik Meta itu belakangan ini tidak cukup baik dalam menyaring iklan dan rentan terjadinya penipuan

Seperti dilansir dari The Washington Times, Rabu (23/8/2023), Menteri Ekonomi Digital dan Masyarakat Thailand, Chaiwut Thanakamanusorn mengancam akan mencoba menutup Facebook di negaranya.

Dia mengaku akan mengajukan gugatan ke pengadilan pidana. Menurutnya Facebook telah membuat masyarakat Thailand rentan mengalami penipuan dengan jumlah kerugian yang sangat besar.

Dia mengatakan pihak berwenang Thailand telah meminta perusahaan induk Facebook, Meta, untuk menghapus iklan palsu, yang menyebabkan lebih dari 5.000 iklan diblokir, namun tidak ada tindak lanjut dari perusahaan.

Chaiwut menyebut iklan atau profil palsu di Facebook sering kali mengaku sebagai penasihat keuangan dan investasi terkemuka yang menawarkan keuntungan tinggi, memikat orang ke dalam penipuan yang mengakibatkan uang mereka hilang.

Belum jelas seberapa cepat pengadilan akan memutuskan kasus ini jika diajukan oleh Kementerian. Yang jelas Facebook menjadi salah satu media sosial cukyp laris di Thailand, dengan 50 juta akun pengguna dari 66 juta total penduduk.

(Saliki Dwi Saputra )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/54/2967021/cara-mengunci-profil-facebook-6WZp643vET.jpg
Cara Mengunci Profil Facebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/54/2957615/hasil-investigasi-ungkap-data-pengguna-facebook-dikirim-ke-ribuan-perusahaan-m8JYXEMw6M.jpg
Hasil Investigasi Ungkap Data Pengguna Facebook Dikirim ke Ribuan Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/54/2892038/cara-hapus-postingan-di-facebook-ampuh-umpetin-jejak-digital-HOQK8Ik8LA.jpg
Cara Hapus Postingan di Facebook, Ampuh Umpetin Jejak Digital!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/54/2888010/update-facebook-bolehkan-pengguna-buat-4-profil-tambahan-per-akun-rNzydAJ4Jh.jpg
Update Facebook Bolehkan Pengguna Buat 4 Profil Tambahan Per Akun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/54/2886879/meta-ubah-logo-facebook-bedanya-setipis-tisu-0XkNgFZDOH.jpeg
Meta Ubah Logo Facebook, Bedanya 'Setipis Tisu'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/54/2875017/meta-blokir-ribuan-akun-facebook-di-china-gara-gara-ini-t5fDw6Qc48.jpeg
Meta Blokir Ribuan Akun Facebook di China Gara-Gara Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement