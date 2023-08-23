Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Mobil Ferrari Termahal yang Pernah Dijual, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun

5 Mobil Ferrari Termahal yang Pernah Dijual, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun
Daftar 5 Mobil Ferrari Termahal di Dunia. (Foto: Ilustrasi/carrbuzz)
A
A
A

SEJAK didirikan pada 13 September 1939, Ferrari sudah menetapkan posisinya sebagai mobil kalangan jetset. Mobil keluaran Ferrari sepertinya didedikasikan untuk konsumen berkantong tebal.

Sehingga tidak sulit untuk menemukan mobil berlogo kuda jingkrak ini dengan harga yang bikin geleng geleng kepala untuk orang biasa. Terbaru adalah kabar tentang Ferrari 330 LM yang akan segera dilelang pada bulan November.

Mobil ini dikabarkan segera menambah daftar panjang daftar Ferrari termahal yang pernah dijual. Sebagai indikasi awal, harga pembukaannya di atas USD 60 juta atau sekitar Rp 919,3 miliar.

Sebelum rekor Ferrari mahal terpecahkan, berikut 5 mobil Ferrari termahal yang pernah dijual di dunia.

5. Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957: Rp548 miliar.

Dengan harga USD35,73 juta atau sekitar Rp548 miliar saat dijual melalui lelang Artcurial di 2016, membuat jenis mobil ini masuk 5 besar daftar termahal. Reputasinya sebagai juara Grand Prix Kuba 1958, runner up Mille Miglia 1957 adalah jaminan gengsi.

Selain itu, mobil ini juga menjadi tunggangan legenda balap seperti Stirling Moss, Wolfgang von Trips, serta juara balalp Formula 1 pertama, Mike Hawthorn membuat harganya meningkat. Jika berpindah tangan lagi, perkirakan harganya akan lebih mahal lagi, karena orang yang membelinya tidak lain adalah superstar sepak bola Lionel Messi.

4. Ferrari 250 GTO 1962: Rp584 miliar

Sulit mendepak Ferrari 250 GTO dalam daftar mobil pabrikan Italia itu dalam daftar termahal. Reputasi dibangun pada tahun 2014, saat mobil keluaran 1962 ini menjadi mobil termahal. Dilelang di melalui Bonhams di California, mobil ini keluar dengan harga USD38.11 juta atau sekitar Rp584 miliar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/15/3187995//otomotif-RuxS_large.jpg
Dalam 2 Tahun, Pemerintah Gelontorkan Insentif Rp7 Triliun untuk Otomotif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/15/3187989//giias-TsHN_large.jpg
Jenis Kendaraan yang Diusulkan Dapat Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187842//motor_listrik_honda-7GWn_large.jpg
Honda Masih Nantikan Insentif Motor Listrik dari Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187840//menko_bidang_perekonomian_airlangga-4O6A_large.jpg
Bocoran Harga Mobil Nasional RI, Harganya Tak Sampai Rp300 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187716//iims_2026-AJko_large.jpg
Puluhan Merek Ramaikan IIMS 2026, Ada Brand Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187714//giias-7FZE_large.jpg
Industri Otomotif Disebut Tanpa Insentif Tahun Depan, Diminta Tak Ada PHK
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement