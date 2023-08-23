5 Mobil Ferrari Termahal yang Pernah Dijual, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun

SEJAK didirikan pada 13 September 1939, Ferrari sudah menetapkan posisinya sebagai mobil kalangan jetset. Mobil keluaran Ferrari sepertinya didedikasikan untuk konsumen berkantong tebal.

Sehingga tidak sulit untuk menemukan mobil berlogo kuda jingkrak ini dengan harga yang bikin geleng geleng kepala untuk orang biasa. Terbaru adalah kabar tentang Ferrari 330 LM yang akan segera dilelang pada bulan November.

Mobil ini dikabarkan segera menambah daftar panjang daftar Ferrari termahal yang pernah dijual. Sebagai indikasi awal, harga pembukaannya di atas USD 60 juta atau sekitar Rp 919,3 miliar.

Sebelum rekor Ferrari mahal terpecahkan, berikut 5 mobil Ferrari termahal yang pernah dijual di dunia.

5. Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957: Rp548 miliar.

Dengan harga USD35,73 juta atau sekitar Rp548 miliar saat dijual melalui lelang Artcurial di 2016, membuat jenis mobil ini masuk 5 besar daftar termahal. Reputasinya sebagai juara Grand Prix Kuba 1958, runner up Mille Miglia 1957 adalah jaminan gengsi.

Selain itu, mobil ini juga menjadi tunggangan legenda balap seperti Stirling Moss, Wolfgang von Trips, serta juara balalp Formula 1 pertama, Mike Hawthorn membuat harganya meningkat. Jika berpindah tangan lagi, perkirakan harganya akan lebih mahal lagi, karena orang yang membelinya tidak lain adalah superstar sepak bola Lionel Messi.

4. Ferrari 250 GTO 1962: Rp584 miliar

Sulit mendepak Ferrari 250 GTO dalam daftar mobil pabrikan Italia itu dalam daftar termahal. Reputasi dibangun pada tahun 2014, saat mobil keluaran 1962 ini menjadi mobil termahal. Dilelang di melalui Bonhams di California, mobil ini keluar dengan harga USD38.11 juta atau sekitar Rp584 miliar.