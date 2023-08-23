5 Tips dalam Build Mode The Sims 4 yang Wajib Digunakan

JAKARTA - The Sims 4 merupakan salah satu game simulasi kehidupan di mana para pemain dapat meluapkan imajinasinya dengan kreatif dalam membangun dan mendesain rumah atau bangunan publik.

Akan tetapi, ada beberapa fitur terbatas yang menghambat pemain untuk bisa merancang bangunan seperti yang diinginkannya. Oleh karena itu ada beberapa trik yang bisa dilakukan agar pemain bisa bebas mendesain bangunan di The Sims 4.

Ada beberapa trik yang mengharuskan kamu untuk melakukan dua hal di bawah ini sebelum melakukan cheats:

1. Klik Command/Ctrl+Shift+C untuk membuka menu cheat

2. Ketik TestingCheats True pada menu cheat dan enter agar cheats dapat berfungsi.

Berikut trik dalam build mode yang bisa kamu gunakan agar dapat mendesain bangunan di The Sims 4 dengan leluasa:

1. Memindahkan objek

Buka menu cheat, ketik bb.moveobjects untuk mengaktifkan.

Ini adalah salah satu cheat wajib yang harus kamu gunakan ketika mendesain interior bangunan dalam The Sims. Cheat ini berfungsi agar kamu dapat menempatkan objek-objek furnitur di mana pun kamu inginkan dengan mengabaikan kotak yang telah terprogram dalam lantai maupun dinding.

Perhatikan objek apa yang kamu gunakan untuk cheats ini, karena ada beberapa objek seperti pintu yang tidak dapat berfungsi menggunakan trik ini. Objek yang biasanya dapat berfungsi berupa dekorasi atau objek yang tidak saling bertumpang tindih pada objek lain.

Kamu juga dapat menggunakan cheat ini sambil menekan tombol Option/Alt ketika meletakkan objek.

2. Membuka kunci item karir

Buka menu cheat, ketik bb.ignoregameplayunlocksentitlement untuk mengaktifkan.

Ada kalanya ketika merancang bangunan kamu terhambat karena adanya beberapa objek terkunci yang mengharuskan pemain untuk mengejar karir tertentu atau mencapai level untuk membukanya. Dengan menggunakan cheat ini, kamu dapat membuka kunci pada seluruh objek dan dapat digunakan secara bebas tanpa meraih level dan karir yang ditentukan.