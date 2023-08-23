Update Pertama Garena Undawn Hadirkan Patch Desert Fury! Ada Apa Saja?

JAKARTA - Garena Undawn akan segera menghadirkan patch terbaru bertajuk Desert Fury pada 24 Agustus 2023. Hadir sebagai patch pertama Undawn setelah dirilis, update ini akan menghadirkan misi baru dan berbagai hadiah gratis!

Salah satu update yang paling dinantikan dari patch ini adalah map baru Golden Desert, sebuah area gurun berpasir yang luas dan misterius.

Di map ini, pemain akan bertarung bersama Catherine (karakter di Undawn) untuk menjawab misteri tentang hilangnya salah satu anggota Ravens di gurun tersebut. Bagi pemain dengan level 70 atau lebih, mereka juga dapat langsung mencoba menaklukan Giant Sandworm, bos zombie baru di map Golden Desert.

Ada juga mode gameplay baru Rally Racing di mana pemain bisa memacu kendaraan terbaik mereka di enam lintasan balap Undawn yang tersebar di berbagai map berbeda. Setiap lintasan akan memiliki tingkat kesulitan dan karakternya masing-masing, sehingga pemain harus memilih kendaraan yang tepat untuk setiap balapan.

Salah satu lintasan balap dalam mode ini adalah Golden Track di pinggiran Golden Desert yang berpasir. Lintasan ini akan menawarkan sensasi balapan melintasi pegunungan dan gurun. Dengan karakteristiknya yang unik, Golden Track juga akan menjadi lintasan untuk event Golden Lightning Cup, ajang reli tahunan terbaru di Undawn.

Melengkapi berbagai karakter dan role di Undawn, patch Desert Fury akan menghadirkan dua role atau peran baru, yaitu Highwayman dan Troubadour. Dengan role Highwayman, pemain bisa memodifikasi hingga menciptakan kendaraan baru sesuai keinginan dan kreativitas mereka. Sementara itu, role Troubadour hadir bagi pemain yang menyukai musik punk dan berjiwa bebas.

Patch Desert Fury juga akan menghadirkan berbagai hadiah eksklusif bertema desert atau gurun pasir. Hanya dengan login sepanjang 24-30 Agustus 2023, pemain akan mendapatkan item eksklusif seperti outfit Exemplar Punk Rock dan honorary title ‘Golden Explorer’.

(Saliki Dwi Saputra )