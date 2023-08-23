Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Rekomendasi Games PS5 Terbaik, Sudah Pernah Coba?

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |11:00 WIB
5 Rekomendasi Games PS5 Terbaik, Sudah Pernah Coba?
Spider-man: Miles Morales (Foto: Marvel)
JAKARTA - Bagi para pecinta game, konsol game PlayStation yang dikembangkan oleh perusahaan Sony sudah tak asing lagi. Sejak awal perilisan game konsol PlayStasion di tahun 1994, kini game konsol PlayStation telah mencapai generasi kelima yang dirilis pada tahun 2020 lalu.

PlayStation 5 menjadi salah satu konsol game paling populer di dunia yang menawarkan berbagai genre game seru mulai dari adventure, action, sport, strategy, role playing, serta berbagai genre lainnya yang dapat kamu mainkan. Tak hanya itu, ada pula game eksklusif yang hanya bisa kamu mainkan di PS5 menjadi salah satu keunggulan konsol game tersebut.

Bagi kamu yang sedang bingung mencari game seru yang layak dicoba, berikut lima game PS5 terbaik yang perlu kamu coba untuk mengisi kebosananmu:

5. Demon’s Souls

Game yang dirilis pada tahun 2020 oleh Blueprint Games, SIE Japan Studio ini merupakan remake dari game Demon’s Souls yang telah dirilis pada tahun 2009. Game dengan genre action role-playing akan mengajak kamu ke dalam arena pertempuran yang terbagi dalam lima dunia dengan beberapa level yang memiliki tingkat kesulitan berbeda.

Jangan khawatir jika kamu terjebak kesulitan untuk menghadapi area pertarungan, kamu dapat berpindah ke area lainnya dengan mudah.

4. Spider-Man: Miles Morales

Jika kamu menyukai karakter superhero Spider-Man, coba lah game yang satu ini. Game yang dikembangkan oleh Insomniac Games ini dirilis pada tahun 2020 yang merupakan sekuel dari Marvel’s Spider-Man.

Dalam game ini, kamu akan berperan menggantikan sang mentor Peter Parker, sebagai Miles Morales yang mendapatkan gigitan laba-laba radioaktif dan berubah menjadi Spiderman. Dengan genre action-adventure, kamu harus menyelesaikan beberapa misi cerita untuk mendapatkan peralatan juga membuka aktivitas lainnya.

Halaman:
1 2
      
