HOME OTOTEKNO TECHNO

Proses Pengadaan Lebih Lancar dengan TTE Tersertifikasi

Karina Asta Widara , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |11:55 WIB
Proses Pengadaan Lebih Lancar dengan TTE Tersertifikasi
Proses pengadaan tantangan jadi lebih efektif dengan TTE. Foto: Dok Istimewa
A
A
A

Jakarta- Pengadaan merupakan kegiatan yang penting bagi suatu perusahaan. Bila pengadaan bermasalah, kemungkinan operasional bisnis Anda juga ikut bermasalah.

Itulah mengapa, penting untuk membuat dan menjalankan perjanjian pengadaan dengan baik. Bila dari perjanjiannya saja sudah bermasalah, kemungkinan besar ke depannya juga akan kacau.

Nah, salah satu masalah yang bisa terjadi pada perjanjian pengadaan adalah perubahan isi dokumen. Misalnya, Anda ingin menyewa 50 laptop dari vendor untuk dipakai kerja karyawan Anda.

Namun, setelah semua pihak tanda tangan, vendor mengubah jumlah menjadi 25 laptop tanpa sepengetahuan Anda. Efeknya, vendor akan menyewakan 25 laptop saja sesuai “perjanjian” tersebut.

Anda bisa protes, tapi sulit untuk membuktikan perubahan tersebut di dokumen aslinya. Apalagi, bila vendor sudah ahli dan perubahannya sangat rapi. Membawa kasus ini ke meja hijau pun juga akan memakan biaya, tenaga, dan waktu yang tak sedikit.

      
