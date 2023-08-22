Perusahaan Jepang Bikin Robot Gundam Sungguhan Lengkap dengan Kokpit Pilot

JAKARTA - Sebuah perusahaan asal Jepang, Tsubame Industry menciptakan robot layaknya di film Gundam. Robot tersebut diberi nama ARCHAX dan dijual seharga 2,75 juta dolar AS (Rp41 miliar).

Robot tersebut ditenagai oleh baterai 300V dan dapat beralih dari mode berdiri ke mode yang dapat dikendarai dengan kecepatan maksimal di angka 10km/jam.

ARCHAX, yang terinspirasi dari dinosaurus terbang Archaeopteryx, telah dipamerkan dan perusahaan mengumumkan bahwa versi kerjanya akan dipresentasikan di Japan Mobility Show 2023 November mendatang.

Saat ditanya kapan robot tersebut dijual ke pasaran, juru bicara Tsubame mengatakan The ARCHAX akan tersedia tahun depan. Perusahaan menargetkan miliarder kaya sebagai calon klien potensial mereka.

ARCHAX terbuat dari paduan besi dan aluminium, sedangkan kulit luarnya sebagian besar terdiri dari FRP (plastik yang diperkuat serat). Pengguna yang berada di dalamnya bisa melakukan manuver dengan bantuan kamera yang disertainya.

Pengendara ARCHAX bisa melihat rekaman yang ditangkap oleh 26 kamera berbeda yang dipasang di seluruh tubuh robot yang dimasukkan ke sejumlah monitor di dalam kokpit untuk melakukan pemantauan dengan leluasa.