5 Ponsel Gaming dengan Harga Rp3 Jutaan!

JAKARTA - Ponsel gaming berperforma gahar dikenal dengan harganya yang mahal. Namun kini banyak merek yang justru meluncurkan ponsel gaming dengan harga Rp3 jutaan.

Nah, bagi kamu yang ingin memiliki ponsel gaming murah, ada beberapa varian yang bisa dijadikan pilihan. Berikut adalah daftarnya yang direkomendasikan oleh Okezone Techno.

1. Redmi Note 11 Pro (Rp 2,9 jutaan)





Redmi Note 11 Pro punya layar Super AMOLED berukuran 6,67 inci, resolusi Full HD+, brightness 1200 nits dan refresh rate 120Hz yang memanjakan saat bermain game. Dapur pacunya menggunakan MediaTek Helio G96 dipadu RAM 8GB dan penyimpanan 128GB yang mampu memberikan performa cukup gahar. Ditambah lagi kapasitas baterainya 5.000mAh dan dilengkapi turbo-charging 67W.

Sebagai pelengkap, Redmi Note 11 Pro juha hadir dengan dilengkapi enpat kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 108MP, kamera ultrawide 8MP, kamera macro 2MP, dan kamera depth 2MP. Ada juga kamera depan 16MP.

2. Vivo V25e (Rp 2,9 jutaan)





Selanjutnya ada Vivo V25e yang hadir dengan membawa panel AMOLED 6,44 inci yang beresolusi Full HD Plus dan telah mendukung refresh rate 90hz yang memberikan tampilan mulus saat bermain game.

Hadir dengan mengandalkan prosesor Helio G99 yang dipadu dengan RAM hingga 12GB serta ROM hingga 256GB, Vivo V25e mampu memberikan performa yang mumpuni untuk bermain game sekalipun.

Fitur pelengkapnya adalah kamera belakang 64MP dan kamera depan 32MP. Vivo V25e juga dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4500mAh yang sudah mendukung sistem pengisian daya tercepat 44W FlashCharge.