HOME OTOTEKNO TECHNO

Elon Musk Ingin Hapus Headline Berita di X, Ngomel Lagi?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |19:16 WIB
Elon Musk Ingin Hapus Headline Berita di X, <i>Ngomel</i> Lagi?
Elon Musk (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Pemilik media sosial X, Elon Musk berencana ingin menghapus headline berita dari platformnya. Apa alasannya? 

Musk kabarnya akan segera menghapus headline berita dari potongan berita yang dibagikan di X. Perubahan ini akan membuat pengguna yang membagikan tautan di X hanya menampilkan gambar dan URL saja.

Musk sendiri diketahui sering ngomel kepada sejumlah media lantaran terus memberikan pemberitaan buruk soal X. Bahkan minggu lalu X sempat diduga sengaja memperlambat tautan X untuk menuju situs sejumlah media atau media sosial pesaingnya.

Tapi, seorang sumber mengatakan bahwa Musk sendiri yang ingin melanjutkan perubahan tersebut. Sumber menambahkan alasan di balik perubahan ini adalah untuk mengurangi ruang vertikal yang ditempati sebuah twit di layar pengguna.

Ini akan memungkinkan lebih banyak postingan masuk ke dalam timeline yang dilihat pengguna di layar mereka. Selain itu, Musk yakin hal ini juga akan membantu mengurangi clickbait.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Clickbait X Elon Musk Twitter
