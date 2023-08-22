Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Terungkap! Kebocoran Data Perusahaan Tesla Dilakukan oleh Orang Dalam

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |13:30 WIB
Terungkap! Kebocoran Data Perusahaan Tesla Dilakukan oleh Orang Dalam
Logo Tesla (Foto: REUTERS)
A
A
A

JAKARTA - Tesla akhirnya menemukan pelaku pembocoran data perusahaan mereka adalah ulah orang dalam. Kasus itu terjadi pada bulan Mei lalu dan memengaruhi lebih dari 75.000 orang. 

Gizmodo, Selasa (22/8/2023), mengabarkan jika investigasi yang dilakukan mengungkapkan bahwa dua mantan karyawan Tesla telah menyalahgunakan informasi yang melanggar kebijakan keamanan teknonologi informatika dan perlindungan data Tesla.

Petugas privasi data Tesla, Steven Elentukh mengatakan bahwa perusahaan telah mengajukan dua tuntutan hukum yang melarang siapa pun untuk membagikan informasi tersebut.

Selain itu, Steven menambahkan, Tesla telah menyita perangkat elektronik mantan karyawan yang diyakini digunakan dalam pelanggaran data dan masih dapat menyimpan informasi tersebut.

"Juga memperoleh perintah pengadilan yang melarang mantan karyawan untuk menggunakan, mengakses, atau menyebarkan data lebih lanjut, yang dapat dikenakan hukuman pidana," ungkap Steven.

"Tesla bekerja sama dengan penegak hukum dan pakar forensik eksternal dan akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika diperlukan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/52/3058959/tesla_model_y-VaE5_large.jpg
Terungkap, Ternyata Ini Alasan Tesla Batal Bangun Pabrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/52/3058376/tesla_siapkan_model_y_6_seater-Azqm_large.jpg
Persaingan Pasar di China Panas, Tesla Siapkan Model Y 6 Seater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/52/3055428/tesla-rKJp_large.jpg
Tesla Tebang 500 Ribu Pohon demi Bangun Pabrik Kendaraan Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/52/3054414/spesifikasi_tesla_cybertruck-kYUV_large.jpg
Ulik Spesifikasi Tesla Cybertruck Foundation Series yang Dibanderol Rp5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/52/3048278/mobil_listrik_tesla_model_s_terbakar-1yGO_large.jpg
Karma Ngecas Pakai Listrik Curian, Mobil Tesla Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/52/3047155/tesla_cybertruck-Yc3w_large.jpg
Tesla Hentikan Pemesanan Cybertruck Varian Termurah
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement