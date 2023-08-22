Pakai WiFi tapi Masih Lemot? Ini 5 Tips Memaksimalkan Sinyal WiFi

JAKARTA - Hadirnya WiFi dapat mempermudah dalam melakukan pekerjaan, berkomunikasi, bermain games atau melakukan streaming dimana pun kamu berada. Namun, bagaimana jadinya jika koneksi internet tidak berjalan dengan baik? Terlebih jika kamu telah berlangganan ke penyedia layanan internet dengan kecepatan tertinggi.

Untungnya, ada beberapa cara lain yang dapat kamu lakukan untuk mendapatkan koneksi WiFi lebih kuat di rumah. Berikut cara efektif ketika koneksi internet WiFi kamu berjalan lambat.

1. Gunakan WiFi Extender atau Mesh Network

Alasan utama koneksi WiFi di rumah kamu lemah adalah karena router jauh dari jangkauan. Apalagi jika rumah kamu luas dan hanya menggunakan router single untuk menghubungkan ke internet.

Maka dari itu, WiFi extender perlu digunakan agar dapat memperluas jangkauan hubungan router ke setiap titik ruangan. Meskipun sinyal tidak begitu cepat, namun WiFi extender ini dapat membantu kamu tetap terjangkau dari koneksi internet di seluruh rumah.

Kamu juga dapat menggunakan sistem mesh network dengan membuat beberapa titik WiFi melalui jaringan tersebut di setiap sudut ruangan. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan sinyal koneksi internet yang jauh lebih kuat, walaupun kamu juga harus membayar lebih untuk perluasan WiFi ini.

BACA JUGA: 5 Cara Cek Password Wifi di Handphone

2. Nyalakan kembali atau ganti router

Jika mengalami masalah WiFi, cara paling mudah yang dapat dilakukan adalah dengan mematikan dan menyalakan kembali router WiFi kamu. Cabut router, kabel yang terhubung, serta lepaskan semua kabel internet yang terpasang. Setalah semua terputus, tunggu 10 detik hingga beberapa menit, lalu sambungkan lagi semuanya dan menghidupkan ulang route.

Jika cara itu tidak berhasil, mungkin saja router kamu sudah usang dan perlu diganti dengan router terbaru, karena router kamu menjadi kurang efisien seiring bertambahnya usia. Firmware dan perangkat keras yang dijalankan perlu diperbarui dari waktu ke waktu. Kamu dapat meminta penggantian router tanpa biaya tambahan kepada penyedia layanan internet kamu berlangganan.