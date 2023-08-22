Daftar Motor Matic dengan Frame eSAF Keluaran Honda

Esaf menjadi teknologi baru yang diklaim membuat motor lebih ringan. (Foto: Ilustrasi)

Rangka enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) patah yang dialami pemilik kendaraan roda dua menjadi viral di media sosial. Padahal, eSAF, awal peluncuran diklaim membuat motor semakin ringan, lincah, dan nyaman untuk dikendarai.

eSAF dituding rapuh dan gampang keropos, sehingga tak dapat menahan beban motor. GM Plant AHM Cikarang, Dodi Sutriadi menjelaskan penggunaan teknologi rangka eSAF dapat membuat pengendara lebih aman, nyaman, dan motor terasa ringan.

“Proses produksi sepeda motor Honda selalu mengedepankan kualitas sehingga rangka eSAF yang dihasilkan mampu menyuguhkan stabilitas handling dan kenyamanan yang maksimal bagi pengendara Honda,” kata Dodi dalam keterangan tertulis.

Proses pembuatan rangka eSAF tidak dilakukan secara sembarangan. Rangka ini diproduksi di kawasan MM2100 Cikarang, Jawa Barat, dengan menggunakan teknologi terbaru. Rangka eSAF juga dapat memberikan pemanfaatan ruang lebih besar pada bagasi, karena bodi yang semakin efisien.

Tak berlebihan jika Honda menempatkan eSAF sebagai salah satu keunggulan dalam promosi produk motor yang mereka keluarkan. Dimana, dari penulusuran dengan menggunakan keywords enhanced Smart Architecture Frame di situs Dealer & Bengkel Resmi Motor Honda, hondacengkareng, sebagian besar eSAF ada di motor "sejuta umat".

Berikut Motor Produksi Honda yang menggunakan backbone atau kerangka eSAF dari berbagai sumber.

1. Scoopy dan All New Scoopy.

Dirilis pada bulan May 2010, motor ini kerap mengukuhkan dirinya sebagai Raja Skutik Retro di Indonesia. Dalam keterangannya, model ini juga disematkan mesin generasi terbaru 110 cc dengan teknologi frame (rangka) baru eSAF (enhanced Smart Architecture Frame).